Stage di primavera per Marco Pagliai e Addestramento Etologico: perché chi non si è mai trovato in questa situazione scagli la prima striglia (o il primo fiasco di vino, bambolina per chi indovina la citazione). Qui le date dei prossimi incontri in Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia e...un video ispirazionale