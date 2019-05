Pratoni del Vivaro: la carica degli azzurri

Tredici azzurri - quattro amazzoni e nove cavalieri - si preparano a scendere in campo per agguantare il titolo di “Campione Italiano Assoluto 2019” per la disciplina del completo. L’appuntamento è fissato ai Pratoni del Vivaro dal 6 al 9 giugno, in concomitanza con la FEI Eventing Nations Cup™ Italy, seconda ...