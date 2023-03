Cristian e Furia sono sbarcati in Sardegna, a Olbia: e ripartono da lì

Olbia, 20 marzo 2023 – Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.

Così quando Cristian Moroni, poco tempo fa, chi ha detto che stava cercando il modo di andare in Sardegna con la sua Furia per continuare il loro viaggio d’Italia a cavallo pensavamo che sarebbe passato un po’ di tempo prima di avere sue notizie dall’Isola.

Come non detto. Perché il mare che separa Civitavecchia da Olbia è già stato attraversato dai nostri due protagonisti grazie all’aiuto di Fitetrec-Ante, che seguirà in Sardegna Cristian e Furia con l’appoggio dei propri centri affiliati.

“Il viaggio è stato perfetto” ci ha raccontato Cristian, “Furietta è stata benissimo: ora non fanno partire i cavalli se c’è mare mosso, nessun problema e siamo sbarcati per primi”.

Dopo la traversata Furia ha riposato nel box che le ha riservato il Centro Equestre Li Tauli; il Centro Ippico Era Sarda invece ospiterà Cristian e la Maremmana una volta che saranno tornati a Olbia, terminato il periplo dell’isola.

La prossima cena benefica sarà mercoledì 22 Marzo a Budoni, alla pizzeria La Suprema in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica ASD SardignaEquitours di Tomas Spena e l’associazione di promozione sociale ASS. Pedagogika di Posada.

I fondi ricavati verranno donati a quest’ultima, per contribuire all’attivazione di un progetto sportivo per i ragazzi dell’associazione.

E Cristian e la sua Furietta oggi sono ufficialmente partiti per il viaggio che li porterà a percorrere tutto il periplo delle coste sarde.

Lo faranno seguendo gli itinerari del Cammino 100 Torri in senso orario, 1284 chilometri suddivisi in 8 vie che si snodano tra il mare splendido della Sardegna, la macchia mediterranea e foreste selvagge.

Nicola Melis, presidente dell’associazione Cammino 100 Torri ha detto che Cristian sarà il primo a percorrerlo interamente a cavallo: ce lo faremo raccontare, man mano.

Punteranno verso il magico entroterra sardo verso Orgosolo, per ascoltare il tenore Antonia Mesina. E organizzare in Barbagia un’altra cena di beneficenza in collaborazione con la Fitetrec-Ante regionale.

Ma la tappa più importante lontana dalle coste sarà quella di Santu Lussurgiu, in provincia di Oristano, in cui Cristian ha trascorso gran parte della sua infanzia e adolescenza.

Cosa rimane da dire?

Buona strada Cristian, anzi: bae in bon’ora!*

*Grazie a Gianfranco Spanu per la consulenza linguistica, e per il ricordo che ci ha dato di Cristian da ragazzino: “Era pazzo per gli animali, tutti gli animali: ma specialmente per i cavalli”.