Puglia e Basilicata: nostalgia dei concorsi? tranquilli, c’è #iosaltodacasa

Bari, 27 marzo 2020 – Siamo tutti in astinenza da attività equestre, e in particolare gli agonisti soffrono di quell’adrenalina da competizione condita da tutte le rassicuranti abitudini che costituiscono la vita con i nostri cavalli che in tempi normali sbrigativamente definiamo “sport equestri“.

Che adesso capiamo ancora meglio quanto ci facciano stare bene, sotto punti di vista che magari prima non avevamo la sensibilità di apprezzare in m odo completo.

Ma bando alla filosofia: per ovviare a questa carenza, il comitato Fise Puglia Basilicata ha pensato di organizzare il primo concorso on line di salto ostacoli, #iosaltodacasa, riservato ai tesserati pugliesi juniores e young riders e che si svolgerà sabato 28 e domenica 29 marzo 2020.

Una apposita giuria valuterà un percorso per ogni binomio su diverse categorie, il vincitore assoluto di ognuna avrà in premio l’iscrizione gratuita per il campionato regionale di salto ostacoli 2020: qui tutte le informazioni per seguire il concorso che ha avuto un grande successo – già esaurite le iscrizioni on line.

Attraverso una strutturazione tecnica del gioco, a cui hanno lavorato specialisti, sabato 28 e domenica 29 marzo dai canali Facebook di Fise Puglia, dal canale You Tube Fise Puglia e dalla piattaforma Zoom, sarà visibile il primo concorso on line Fise che si basa su esperienze dei cavalieri valutate da giudici Fise e commentate ad hoc.

Il nome utente per accedere è #iosaltodacasa e non bisogna mettere la password.

L’evento, inoltre, è visionabile anche sulla nuova pagina Facebook realizzata da Fise Puglia.

Quasi quattromila sono i tesserati pugliesi Fise, settanta i circoli ippici affiliati.