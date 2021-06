Se ne è andato Buddy van Horn, controfigura di Zorro e Clint Eastwood

Hollywood, 3 giugno 2021 – Una vita da stuntman, a recitare le scene più pericolose che i protagonisti ufficiali non avrebbero potuto affrontare.

Ma l’11 maggio scorso Buddy van Horn, 92 anni, ha girato l’ultimo ciak, quello dove nessuno può sostituire nessuno.

L’annuncio della sua morte è stato dato solo dopo il 91° compleanno dell’amico di tutta una vita, Clint Eastwood.

Nato nel 1928, van Horn era figlio di un medico veterinario che si occupava degli animali impiegati nel cinema dall’Universal Studios.

Il suo primo lavoro fu come wrangler in un allevamento di cavalli, precedentemente era stato per un breve periodo nell’esercito degli Stati Uniti.

Era lui lo stuntman di Guy Williams, l’attore che negli anni ’50 interpretò Zorro nella celeberrima serie Tv della Disney.

Conosceva tutti i cavalli della serie come vecchi amici, sapeva raccontarli con la precisione del cavaliere vero e la gentilezza dell’appassionato.

Per inciso, Guy Williams era il nome d’arte di Armando Joseph Catalano, modello e attore nato a New York da genitori siciliani di Messina.

Un altro sodalizio importante fu quello successivo con Clint Eastwood, fu il suo coordinatore degli stuntman in tutti i film di Eastwood dal 1976 al 2011, ma lavoro anche con tanti altri celebri attori.

Ma questa volta Buddy van Horn non è caduto: è volato in alto, dove ritroverà tanto vecchi amici.

Da IMDb:

“Van Horn ha lasciato il segno anche in epici cappa e spada come Spartacus (1960) e Il principe guerriero (1965). Ha lavorato anche per Gregory Peck L’oro di Mackenna (1969) , James Stewart (L’ora della furia (1968)]) e Henry Fonda ([Non stuzzicate i cowboys che dormono (1970)]). Con Clint Eastwood in qualità di controfigura e coordinatore degli stunt per anni, facciamo solo alcuni titoli: Cielo di piombo, ispettore Callaghan (1976), L’uomo nel mirino (1977), Coraggio… fatti ammazzare ( 1983). Da regista diresse Fai come ti pare (1980), Scommessa con la morte (1988), e Pink Cadillac (1989), come regista di seconda unità Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan (1973), La recluta ( 1990), Il cavaliere pallido (1985) e altri. Van Horn è stato inserito nella Stuntmen’s Hall of Fame e ha ricevuto il Taurus Lifetime Achievement Stunt Award”.