Cavallo Magazine a Fieracavalli: chi viene a trovarci sabato 5 novembre 2022

Verona, 4 novembre 2022 – Ancora insieme, ancora vicini.

E nella terza giornata di Fieracavalli chi verrà a trovarci allo stand F6 del padiglione 4?

Alle ore 10 la presidente del Comitato Fise Umbria, la signora Mirella Bianconi; alle 12 gli amici del centro di turismo equestre Cavalchiusella, alle 13 il Gruppo Passione Attacchi del Gia.

Alle ore 14 farà tappa da noi Jessica Riviera di In Viaggio con 6 Zampe.

Dopo aver fatto il giro d’Italia in sella in un anno e mezzo di viaggio tra persone, storie ed esperienze Jessica si fermerà qui con noi, a raccontarci qualcuno dei tanti ricordi raccolti lungo la strada.

Alle 16 Luciano Ruiu e Giovanni Battista Tomassini per il progetto editoriale More Than a Horse: una casa editrice dedicata ai cavalli, all’equitazione e a chi li ama.

Alle ore 18 il dottor Montrone, presidente del Comitato regionale Fise Campania.

Vi aspettiamo domani, qui allo stand di Cavallo Magazine a Fieracavalli: per parlare della nostra passione.