E’ una questione di look, anche a cavallo

Verona, 6 novembre 2022 – L’eleganza è un connotato degli sport equestri e si può essere eleganti anche quando la disciplina scelta riguarda le monte western o il salto ostacoli.

Fieracavalli dedica all’abbigliamento e accessori ben tre padiglioni.

L’outfit perfetto? Quello personalizzato che esprime a colpo d’occhio la personalità del cavaliere e dell’amazzone.

Molte le novità presenti in fiera.

Proponiamo due look, il mood fashion e il mood western.

MOOD FASHION

Brillante e prezioso come l’oro. Kask davvero non scherza quando si tratta di proteggere la testa di amazzoni e cavalieri.

E la nuova proposta è il casco Dogma Chrome Aurum, nella versione blue notte impreziosito da intarsi dorati.

Strizza l’occhio a un pubblico giovane Cavalleria Toscana che porta a Fieracavalli il nuovo brand RG Rider’s Gene.

Collezione con capi dal mood dinamico e per il tempo libero come il pratico impermeabile da indossare nelle giornate di pioggia.

Un must il cappellino limited edition del progetto Qui&Ora, iniziativa charity del gruppo.

Parte del ricavato va all’associazione Cavalli delle Fonti Onlus che si occupa di Riabilitazione Equestre e di inclusione sociale, coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti in situazioni di disabilità.

Il modello Pocket Steel in color grigio acciaio è un evergreen con la comoda tasca porta cellulare.

Da pochi mesi nel mondo dell’equitazione il marchio Murgese.

L’azienda nasce a Desenzano e per i suoi capi di abbigliamento altamente tecnici sfrutta le caratteristiche del grafene, materiale per sua natura termoregolatore, antistatico e antibatterico.

Una collezione interamente “made in Italy” anche nelle zip delle giacche provenienti dalla storica azienda bergamasca Lamfranchi.

Un capo da non perdere assolutamente?

I calzini, importantissimi soprattutto nelle fredde giornate invernali, quelli in cotone 95% e grafene 5% tengono lontani i cattivi odori e aiutano a combattere le basse temperature.

L’azienda produce anche bici elettriche, la Emigo M3 ha sella allungata e accessori da motorbike per viaggiare comodamente in due e

spostarsi insieme velocemente tra un campo gara e l’altro.

Da Equiline il piumino donna per la stagione autunno/inverno 2022-23 è color champagne con cappuccio in ecopelliccia.

La giacca uomo è pepper green e imbottitura ecologica, fodera termica e cappuccio rimovibile.

Ampia scelta per quanto riguarda le calzature.

La milanese Pariani propone per la prima volta una collezione di stivali per il salto ad ostacoli.

Fabbricazione “Made in Italy” (vengono prodotti a Macerata), sono versatili tenendo conto di lunghezze e diverse misure dei polpacci.

In pelle e suola in gomma sono personalizzabili. Costo, circa 480 euro.

Parlanti propone il suo primo stivale vegano, in microfibra a elevata traspirazione. I pregi? Ipoallergenico e privo di cromo, adatto alle pelli più sensibili.

Dalle Marche, da Monte San Giusto, Romitelli propone Ride the Wave uno stivaletto per il tempo libero e post gara con il comfort di una sneaker e la suola sportiva.

Una scarpa nata da due anni di studio, con la suola cucita con la tomaia per la massima flessibilità e il massimo grip.

MOOD WESTERN

In un look western il cappello fa davvero la differenza. A tesa larga è un classico e sempre un must. Da 23 anni Alberto Azzolini fa la spola tra il Texas, dove ha vissuto a lungo e Marostica.

“Proprio negli Usa ho iniziato a conoscere il cuoio, lavorando alla produzione di selle e fondini per pistole da show” dice al suo stan nel

padiglione 6 dove si possono acquistare anche cappelli da ballo, borse, cup personalizzati con simboli cari ai nativi americani.

“Prodotti tutti originali che arrivano dagli Usa o dal Messico”. I pezzi più cool? “Il cappello nero classico in feltro e lana di coniglio, viene del Messico”. La nostra scelta? Il cappello in paglia verde rifinito in cuoio e metalli, per un tocco di colore che si abbina al look più ricercato.

Da Country E… la giacca è un classico anni Ottanta, in velluto a coste firmata Wrangler. Si entra davvero nel vecchio west, e gli accessori sono su tono come gli stivali color grafite da cow-girl prodotti in Messico.

Per che si diletta negli gli show western, Secchiari Boots propone Valentine, uno stivale da donna pensato e personalizzabile.

Si allaccia sul davanti per un tocco fashion in più.

Stivali, borse, cinture e giacche, dal 1975 lo stile western è firmato El Vaquero. Per i suoi stivali e le borse in pelle di vitello l’azienda toscana propone una nuova finitura in cera d’api che conferisce un effetto “crac”, come un vetro infranto. Calzature dai dettagli sofisticati per chi del vecchio west fa il suo stile nella vita di tutti i giorni.