Mario Minopoli jr eletto presidente CIGA

Bologna, giovedì 13 maggio 2021 – Nella giornata di ieri si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi del CIGA. Il guidatore e allenatore campano Mario Minopoli jr. rivestirà il ruolo di presidente del comitato che rappresenta una parte essenziale del mondo del trotto Ha votato circa l’80 % dei soci che si sono avvalsi della tecnologia per una funzionale votazione telematica.

È sta largamente superata la soglia prevista per la validità delle elezioni in caso di partecipazione di una sola lista (50% degli aventi diritto).

La partecipazione così ampia alle votazioni è un segnale molto evidente di come sia esplicita la volontà di voler intraprendere una direzione che porti al miglioramento del settore del trotto, e più in generale del movimento ippico, nel nostro Paese.

Gli eletti al Consiglio del CIGA:

Mario Minopoli jr (Presidente) Mauro Baroncini (Vice Presidente) Giampaolo Minnucci (Vice Presidente) Nicola Merola ( Consigliere) Michele Di Francia (Consigliere)

Gli eletti come delegati regionali CIGA:

Massimiliano Castaldo (Lombardia) Andrea Guzzinati ( Piemonte) Remigio Franco Talpo (Triveneto) Andrea Farolfi (Emilia Romagna) Edoardo Baldi (Toscana) Antonio Storti (Lazio) Marcello Di Nicola (Abruzzo/Marche) Vincenzo D’Alessandro jr (Campania) Marcello Melis (Puglia) Antonino Porzio (Sicilia)

La redazione di Cavallo Magazine augura buon lavoro a tutti gli eletti