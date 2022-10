Endurance: il Veneto trionfa nella Coppa delle Regioni

Padova, lunedì 10 ottobre 2022 – La specialità dell’endurance continua a regalare inebrianti gioie al Veneto. Dopo la medaglia di bronzo individuale di Caterina Coppini (e bronzo a squadre) nel Campionato d’Europa giovanile in Spagna alla fine di settembre, dopo il suo titolo tricolore young rider, e dopo la medaglia d’oro nel Campionato d’Italia seniores di sua sorella maggiore Camilla, ecco il formidabile successo ottenuto nella Coppa delle Regioni disputata lo scorso fine settimana a Montefalco (Perugia) presso gli impianti del Circolo Ippico Le Lame. Una vittoria che sancisce un dominio pressoché assoluto: il Veneto ha vinto infatti tre delle ultime quattro edizioni della competizione che mette a confronto le squadre delle regioni italiane. Un dato che da solo è eloquente più di mille parole…

Il Veneto guidato da Camilla Coppini nel ruolo di capo équipe ha conquistato il primo posto lasciandosi alle spalle le squadre di Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lazio, Umbria, Toscana, Marche, Sicilia, Lombardia, Sardegna, Abruzzo, Valle d’Aosta e Trentino. La vetta della classifica generale è stata conquistata dagli atleti veneti grazie alle vittorie della squadra nella categoria Cen B di velocità e Cen A di regolarità.

Nella Cen B la formazione veneta è scesa in campo con Corrado Tiziano su Dzyngis Chan, Fabrizio Cecchin su Kasimir dell’Orsetta, Beatrice Bison su Prince, Caterina Coppini su Afrah by Ambra ed Elisa Perinot su Elbros Padishah. Il successo in questa categoria è stato ulteriormente impreziosito dalle affermazioni individuali di Corrado Tiziano e di Fabrizio Cecchin, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo!

Nella Cen A il Veneto ha vinto schierando Anna Ginetto su Bingo di Gallura, Andrea Zambon su Basaam, John Zanette su Deuss by Panduss, Anna Piccoli su Zoende di Gallura, Giulia Dal Maso su Odissea by Panduss. E anche qui una medaglia individuale: quella di bronzo di Anna Ginetto.

Nella categoria Debuttanti la squadra veneta ha ottenuto il 9° posto con Roberta Polmonari su Monamour, Anna Previato su Royal Rikel KA, Silvia Scapin su Magaria Bosana, Caterina Luise su Zanzibar della Bosana, Thomas de Martin su Fellah.

Nella Coppa delle Regioni Under 14 il Veneto si è classificato all’8° posto: la sfortuna ci ha messo lo zampino, poiché un piccolo infortunio di uno dei cavalli della formazione impegnata nella Cen A ha determinato l’eliminazione della squadra composta da Eleonora Raudino su Quarzo di Chia, Vanna Donati su Tiger Allez, Elena Tanduo su King by Kenotte. Nella Debuttanti invece la rappresentativa veneta ha colto un ottimo 4° posto (su dieci squadre) schierando Gemma Fabbri su Uhlane de la Cure, Martina Carniel su Dado, Giovanna Conte su Cassandra e Beatrice Venerando su Non Hai Paura. In questa prova Gemma Fabbri ha ottenuto il 4° posto individuale, Martina Carniel il 10°.

COPPA DELLE REGIONI SENIORES

https://www.fise.it/images/AAANEWS2016/DOCUMENTI/DOCUMENTI_2022/COPPA-DELLE-REGIONI-UNDER-RISULTATI.pdf

COPPA DELLE REGIONI UNDER 14

https://www.fise.it/images/AAANEWS2016/DOCUMENTI/DOCUMENTI_2022/U14.pdf