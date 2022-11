Fieracavalli: il Veneto è felice!

Padova, giovedì 10 novembre 2022 – Passata la Fieracavalli, è tempo di bilanci, per tutti: istituzioni, espositori, tecnici, atleti, addetti ai lavori di vario genere e natura. Per tutto il ‘mondo’ veneto vale ovviamente lo stesso principio, con un elemento in più però: e cioè che Verona è per l’appunto… in Veneto, e quindi soprattutto nel caso delle competizioni agonistiche gli atleti veneti si esibiscono al cospetto di un pubblico che è di casa in percentuale superiore a quello delle altre regioni. Il che vuol dire una bella responsabilità in più, non sempre gestibile con grande facilità in particolare dalle amazzoni e dai cavalieri molto giovani. E proprio la presenza di giovani… molto giovani è una delle caratteristiche tipiche delle rappresentative venete impegnate nelle competizioni a squadre. In particolare quest’anno quella che è scesa in campo per il Gran Premio delle Regioni Under 21: il Veneto ha schierato una formazione di soli juniores! Una scelta precisa e voluta, che fa parte di una strategia di valorizzazione del ‘parco’ atleti e di investimento per il futuro.

Vediamo dunque capitolo per capitolo qual è stato l’esito delle prestazioni venete nelle varie competizioni affrontate in occasione della scorsa edizione di Fieracavalli, quella terminata domenica 6 novembre.

GRAN PREMIO DELLE REGIONI

Come detto, in questa gara il tecnico Gianluca Palmizi ha schierato una squadra di soli juniores. Il risultato è stato positivo, sebbene il Veneto si sia classificato al 5° posto e dunque non abbia raggiunto il podio. Ma è d’obbligo l’analisi dell’andamento della gara, che evidenzia una ottima prima manche chiusa con un totale di sole 4 penalità a fronte di una seconda che è terminata a 10. Ciò vuol probabilmente dire che l’emozione si sia fatta sentire? Che la consapevolezza del dover confermare la bellissima prima manche abbia fatto qualche… scherzetto? Può essere: ma questa è materia per il tecnico Gianluca Palmizi e per gli istruttori dei ragazzi componenti la squadra. Rimane il fatto che loro – i ragazzi – hanno dimostrato di essere tecnicamente competitivi in impegni di questo livello a dispetto della loro giovane età. Vediamo quindi il dettaglio: Lorenzo Patrese su Gentleman H 0/0 (Omega Equestrian, istruttore Alberto Violante), Sofia Chimirri su Jacatro 0/6 (C.I. Ca’ Murà, Eleonora Fusi), Aurora Rosson su Kristin 4/4 (Scuderia Equipolis Tiziana, Luigi Favaro), Enrico Santoni su Katrin 4/12 (Horse Resort, Antonella Canova), e poi Aurora Varnier su Arebus 12/21 (Horse Resort, Antonella Canova).

UNDER 21 h. 130

Il doppio zero di Lorenzo Patrese (Omega Equestrian, istruttore Alberto Violante) su Gentleman H ha dato al giovane cavaliere padovano il 1° posto, con Sofia Chimirri (C.I. Ca’ Murà, Eleonora Fusi) su Jacatro al 10° posto con il suo 0/6.

COPPA DELLE REGIONI PONY

Il Veneto si è qui classificato al 7° posto mancando l’accesso alla seconda manche della gara solo a causa di un punto di penalità… Ovvio che senza quel punto le cose sarebbero cambiate di molto in classifica. Questo il dettaglio dei risultati: Viola Garriboli su Bulgarie 4 (R.C. Valpolicella, Caroline Bissinger), Matilde Zago su Uzar d’Haligan 12 (S.I. del Pestrino, Carlo de Landerset), Lucia Zanoni su Coquin des Champs 0 (H.C. Boschetto, Tomas Boschetto), Virginia Mercanti su Doonreaghan Bert 1 (R.C. Valpolicella, Caroline Bissinger).

COPPA GOLD CHAMPION

Virginia Mercanti (R.C. Valpolicella, Caroline Bissinger) in sella a Doonreaghan Bert ha ottenuto il risultato migliore possibile: la vittoria! Primo posto conquistato grazie al 4° posto nella prima prova e al 1° nella seconda.

COPPA CAMPIONI PONY

Magnifici risultati: 2° posto di Lucia Zanoni su Coquin des Champs (H.C. Boschetto, Tomas Boschetto) e 3° di Viola Garriboli su Bulgarie (R.C. Valpolicella, Caroline Bissinger). Poi anche il 13° posto di Sofia Contri su Achile du Prieure (C.I. Le Praterie, Francesco Bassan).

AMBASSADOR

Gli atleti… maturi si sono fatti valere. Nella classifica finale della categoria Large (1.30 di altezza massima) Cristian Andreis su Lord van het Keldertje ha occupato il 2° posto e Marcello Carraro su Equiano il 7°. Nella finale Medium (1.20) la bella vittoria di Erika Zancopè su Candyman e il 7° posto di Federico Veneri su Caraway EM Z.

MASTER

Nel Silver (1.25) si registra il bel risultato di Riccardo Andreis su Copernico (Sporting Club Paradiso, Cristian Andreis) con il 4° posto giovedì 3 novembre, nel Bronze (1.15) il 7° di Margherita Valentino su Taiga de Pamadau (C.I. Nuovo Scaligero, Silvia Squassabia) venerdì 4 e 3° sabato 5.

PROGETTO SPORT

Ludovica Acerbi (Scuderia AZ, Davide Acerbi) su Maike si è classificata al 6° posto nel Livello Base pony venerdì 4 novembre, Sophia Mancin (Horse Resort, Antonella Canova) su Dolmie de la Monie ugualmente al 6° posto nel Livello 1 Pony venerdì 4.

NAZIONALE A 6* 124×124

Nella categoria Gold Valerio Ielapi su Erinus ha occupato l’8° posto in classifica dopo la seconda prova, ottenendo infine il 6° posto nella finale riservata ai migliori dieci del circuito Gold (per lui una splendida vittoria su Erinus sabato 6 nella categoria a fasi!). Giulia Gambato su T-Givenchy WP Z 7° posto dopo la seconda prova della categoria Silver, e infine 9° posto tra i migliori dieci del circuito Silver (anche lei come Valerio Ielapi al 1° posto della categoria a fasi venerdì 4 in sella a T-Givenchy WP Z). Dopo la seconda prova della categoria Bronze c’è stato il 7° posto di Bettina Biasion su Alba e l’8° di Costanza Tomasi su Ginfizz du Thot: nella finale riservata i migliori dieci del circuito Bronze 4° posto di Costanza Tomasi su Ginfizz du Thot e 7° di Bettina Biasion su Alba (da registrare l’8° posto di Amelie Ballotin su Anaelle de Lojou venerdì 4 novembre nella gara a fasi del circuito Bronze, proprio alle spalle di Bettina Biasion al 7° posto su Alba).