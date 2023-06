I grandi numeri dei giovanissimi lombardi

Bologna, 15 giugno 2023 – Grande successo sportivo per i giovanissimi al centro ippico Al.Cle di Manerbio, Brescia. Dove si è tenuto il Campionato Lombardo pony di salto ostacoli 2023, intitolato a Ornella “Nelly” Mancinelli Pasotti, la Signora dell’equitazione italiana, una delle grandi protagoniste del nostro sport e grande cultrice dell’equitazione giovanile che ci ha da poco lasciato.

Un evento, questi Campionati regionali pony, accompagnato da un velo di commozione soprattutto quando lo speaker ha letto il messaggio che Vittorio Orlandi, presidente di Fise Lombardia, ha scritto per ringraziare Nelly per tutto il lavoro realizzato insieme con enorme passione, al fine di portare l’equitazione dei pony ad alti livelli attraverso la loro grande idea nata ormai molti anni orsono con il “loro” Pony Club Fiorello Italia.

Grandi protagonisti, come sempre, i mini-atleti, le mini-amazzoni e i loro pony. Come sempre allegri, sorridenti e pronti ad affrontare gli ostacoli, nel sogno di conquistare una medaglia, su percorsi disegnati per loro.

Poco più di 450 i pony iscritti nella tre giorni di gare e, alla fine, le meritate premiazioni dei giovanissimi sotto al grande arco verde di Fise Lombardia. A fianco del Cavalier Vittorio Orlandi c’erano anche Marco Mancinelli, figlio di Nelly, e la Sig.ra Bianchi, amica del cuore di Nelly e mamma degli allievi storici, Emanuele e Matilde, che hanno aiutato il Presidente e i Consiglieri a mettere al collo di tutti i ragazzi saliti sul podio le meritate medaglie.

Complimenti a tutti coloro che hanno lavorato per rendere questo appuntamento una delle più belle e sentite manifestazioni della Lombardia equestre sono arrivati da parte del presidente Vittorio Orlandi, dal Consiglio della Fise Lombardia e da Luigi Rossoni, consigliere responsabile del Settore Pony della Lombardia.

Fonte: Ufficio stampa Fise Lombardia