La Puglia alla Best Rider di Fieracavalli

Bologna, 22 ottobre 2022 – A rappresentare la Puglia nella Best Rider del Progetto Sport nel contesto di Arena Fise a Fieracavalli a Verona, saranno quest’anno Mauro Negro, istruttore Fise di I livello ed il suo allievo Leonardo Sergi, che a conclusione della finale di San Giovanni in Marignano si sono qualificati tra i “Best Rider” rispettivamente nella Categoria 5, Mauro Negro in sella ad Haico Van De Vinusakker (belga 2007 di Sabrina Inguscio) e nel Livello 80 Pony, Leonardo Sergi in sella a Dandy (Selle Francaise 2013, di Giulia Gabellone).

Lui, il piccolo Sergi, orginario di Alezio in provincia di Lecce, dove frequenta la seconda media, ha s undici anni, il Brevetto Fise, ma già tanta tanta grinta. Monta con Mauro Negro già da tre anni e proprio quest’anno ha conquistato l’oro ai Campionati Invernali di Puglia e Basilicata di salto ostacoli oltre che appunto rappresentare la Puglia con altri pugliesi a San Giovanni in Marignano dove si è qualificato.

Un risultato che lusinga considerando che nella suggestiva cornice del “Riviera Horse Resort” di San Giovanni in Marignano, dove si è disputata appunto la finale Nazionale del “Progetto Sport 2022” organizzato da FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) nelle diverse categorie di salto ostacoli, si sono avvicendati 800 “binomi, provenienti da tutta Italia che nel corso dell’anno hanno superato le diverse tappe di qualificazione nelle rispettive regioni di appartenenza.

Ricordiamo che in Puglia cinque sono state le tappe disputate durante i concorsi ippici svoltisi ad Altamura ad Aprile, al Centro Sport Equestri, all’Horse Club Terra Jonica a Maggio, a Lizzanello presso l’ASD Colò a Giugno, a Copertino al Circolo Ippico il Monte, ad Agosto e ancora la finale regionale al Terra Jonica di San Giorgio Jonico in provincia di Taranto.

Tra i risultati ottenuti dal drappello pugliese, che ha partecipato al Concorso emiliano, va segnalato anche quello di Mattia Piccione, allievo anche lui di Mauro Negro e tesserato come Leonardo Sergi presso il Circolo Ippico Barone di Gallipoli in provincia di Lecce, con la sua Vanessa Du Temple, che si è piazzato al terzo posto della sua categoria.

Testo di Deborah Giorgi/CrFise Puglia