Fise Marche: Elia Villotti sarà il suo portabandiera al Mediterranean Equestrian Tour

Macerata, 21 gennaio 2023 – Il cavaliere civitanovese Elia Villotti, classe 1995, è in trasferta in Spagna per il Mediterranean Equestrian Tour, in corso a Oliva Nova (Valencia) fino al 29 gennaio.

Elia rappresenterà per le Marche la Federazione italiana sport equestri del dipartimento salto ostacoli.

Il giovane cavaliere parteciperà al concorso con ben cinque cavalli: L’Cornetto e Queensland 35 per la Csi 1* Bronze; Cascorella della Cometa per la Csiyh 5 anni; Castelguelfo e Cenja PS per la Csiyh 6 anni.

Elia, istruttore presso il circolo ippico Cavalli delle Fonti, è reduce di una strepitosa stagione nella quale ha conquistato numerose vittorie tra le quali l’internazionale disputato a Foligno e il primo posto al Master Sport Gold nella prestigiosa piazza di Siena in Roma.

Cavalli delle Fonti è una realtà civitanovese che da molti anni continua a sfornare giovani cavalieri e amazzoni oltre a occuparsi di riabilitazione equestre e progetti di inclusione sociale.

“In Spagna sarà una competizione molto difficile – ha detto Villotti -, ma ci sono tutte le carte in regola per fare ottimi risultati. Nel Met il livello dei binomi è molto alto, ma farò del mio meglio e in ogni caso sarà un’esperienza molto divertente. Un ringraziamento a chi mi sostiene e crede in me”.

Agenzia di Paola Paganelli, da Monrif net