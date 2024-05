Anacaitpr: il report eventi dei Giganti Buoni per i primi 5 mesi del 2024

Verona, 30 maggio 2024 – Dopo una breve pausa invernale è ripreso a pieno ritmo il Calendario Meeting di ANACAITPR, che ormai si snoda su molteplici impegni territoriali in modo da assicurare la valorizzazione del lavoro degli allevatori e della Razza.

Ben sei gli Appuntamenti già realizzati tra gennaio e maggio distribuiti nei diversi territori d’allevamento del CAITPR.

Fieragricola Verona dal 31 Gennaio 2024 al 3 Febbraio 2024

Quale miglior evento della Fieragricola per aprire le attività del 2024, ma soprattutto per presentare una razza che fa del suo legame con l’agricoltura uno degli elementi storici, tradizionali e culturali fondanti.

I riflettori quest’anno erano tutti puntati sullo stallone Quinta Essenza di Zingara, un giovane soggetto di 4 anni nato nell’Allevamento del signor Samorì e attualmente in attività quale riproduttore presso l’allevamento Zuffa di Castel San Pietro Terme (BO).

Soggetto rappresentativo della Razza con un palmarès interessante, potendo vantare un piazzamento al terzo posto nel Concorso Giovani stalloni della Mostra Nazionale di Libero Genealogico 2023 tenutasi presso Fieracavalli Verona.

Meeting Stalloni Puglia Gioia del Colle (Ba) del 16 marzo 2024

Secondo appuntamento del 2024 è stato l’ormai tradizionale meeting di presentazione degli stalloni CAITPR pugliesi nell’ormai altrettanto consueta cornice della Masseria Capo Iazzo di Gioia del Colle (BA).

L’evento è stato organizzato in collaborazione tra l’Associazione Regionale Allevatori Puglia e ANACAITPR, con la presenza di 11 riproduttori in proprietà agli allevatori della zona ma anche alcuni soggetti del Parco stalloni dell’Istituto Regionale di Foggia.

Un momento di notevole rilievo perchè, sotto il profilo tecnico, permette di confrontare sul campo gli stalloni disponibili in una zona tra le più importanti della Razza come la Puglia.

Gli allevatori e gli appassionati hanno potuto partecipare ad una passerella di stalloni, ma il vero scopo dell’evento è di natura tecnica in quanto permette di fornire indicazioni agli allevatori degli orientamenti di scelta per le loro fattrici che vengono poi, spesso, coordinati mediante il servizio Accoppiamenti guidati di ANACAITPR. Un esempio che dovrebbe trovare seguito anche in altre aree d’allevamento per il contenuto tecnico di alto profilo che lo caratterizza.

Come da tradizione le entrate più attese dell’evento sono rappresentate dai nuovi giovani stalloni disponibili per la stagione di fecondazione 2024 che quest’anno erano ben quattro.

L’appuntamento 2024 ha messo quindi in evidenza la vitalità della Razza in Puglia, e l’ormai consolidata professionalità e passione degli allevatori della zona, sottolineando anche l’efficace collaborazione tra Pubblico e Privato nel reperimento di giovani stalloni e nella gestione della riproduzione selezionata.

Meeting Santa Maria Capua Vetere (CE) 17 Marzo 2024

Nello stesso weekend lo Staff ANACAITPR si è trasferito in quel di Santa Maria Capua Vetere per la presentazione dello stallone ROCCO VM, il giovane riproduttore acquistato dall’Associazione nel Novembre 2023 per il programma di Fecondazione Artificiale.

La presentazione si è tenuta presso il Centro Regionale di Incremento Ippico di Santa Maria Capua Vetere, dove lo stallone opera grazie ad un ottimo rapporto di collaborazione con ANACAITPR avviato sin dal 2022.

Rocco Vm è il Campione Giovani stalloni della Mostra Nazionale di Libro Genealogico 2023 ed ha ottenuto in quella sede il Gradimento Morfologico di Molto Buono.

Molto elevato il Valore genetico del soggetto che nel Ciclo elaborazione del 2024 è risultato pari a 120.1.

Soggetto dotato di buona armonia generale, ottima potenza strutturale, una buona linea del di sopra, e una pregevole espressione.

Una scelta anche impegnativa per una piccola realtà come ANACAITPR che si impegna direttamente nel comparto della Fecondazione artificiale sin dal 2020, in modo da mettere a disposizione degli allevatori un’ulteriore risorsa genetica per programmare al meglio i loro piani di riproduzione.

Meeting Pescasseroli (AQ)14 Aprile 2024

In Aprile un altro evergreen: il Meeting La Sentinella dell’Ambiente, in una località altrettanto green come Pescasseroli nell’affascinante e splendida cornice del Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio Molise.

Questo Meeting è giunto ormai alla sua sesta edizione e tutto questo è possibilegrazie all’iniziativa degli allevatori locali e grazie alla disponibilità operativa del Circolo Ippico Vallecupa.

Il tutto con il patrocinio del Parco Nazionale, a testimoniare l’importanza che l’evento ha anche agli occhi di questo centenario Ente deputato alla conservazione di un territorio naturale così prezioso.

Ma soprattutto ad evidenziare l’importanza che la collaborazione con gli allevatori è la chiave del successo della coesistenza tra tutela ambientale ed attività d’allevamento improntata alla qualità.

Questo aspetto conferisce ancor più spessore tecnico all’Evento e mette in evidenza il ruolo del CAITPR nelle politiche di preservazione ambientale.

Una vetrina molto numerosa quella del 2024 con la presenza di 20 soggetti tra maschi e femmine.

Hanno partecipato allevatori del Lazio e dell’Abruzzo che sono tra le regioni con il numero maggiore di capi CAITPR in Italia e il titolo di Best in Show della manifestazione è stato dato alla puledra Tabata dell’Allevamento del Signor Andrea Avvisati di Sermoneta.

Campanialleva, Benevento dal 19 al 21 Aprile 2024

ANACAITPR è stata protagonista anche nella seconda edizione di Campanialleva organizzata da ARA Campania e Molise che ha visto sfilare una passerella di soggetti di allevatori Campani e Pugliesi. E dove abbiamo potuto mettere in risalto anche la versatilità del CAITPR, mostrando a tutto il pubblico presente uno stallone di 11 anni montato con una sella americana dal suo proprietario, il signor Salvatore Orsino di Cusano Mutri.

Oltre a questo soggetto erano presenti altri 4 stalloni Polifemo di Marinosci di proprietà della Signora Rosalia D’Elia di Sanza (SA), Quarz G e Ringo G di proprietà del signor Giotta Giuseppe di Noci (BA) e Riccardo di Marinosci di proprietà del Signor Gerardo D’Ambrosio di Guardia Lombardi (AV).

Ultima, ma non per importanza, la categoria femminile che contava 7 soggetti: Trinity Vise di proprietà di Fattorie De Lellis di San Gregorio Matese (CA), Quarantena e Mitica di proprietà del Signor Bartolomeo Florio di Cusano Mutri (BN), Lulù di proprietà della Signora Rosalia D’Elia di Sanza (SA), Manila MVL di proprietà del Signor Russo Michele di Avellino (AV), Niagara Don e Nichita Don di proprietà del Signor Stefano Friello di Terlizi (BA).

Una manifestazione agricola che si sta sempre più proponendo come uno dei maggiori appuntamenti agricoli, ma soprattutto zootecnici, del Sud Italia.

Meeting RUstega (PD) 5 Maggio 2024

Il primo week end di maggio ha visto la partecipazione al Meeting di Rustega di Camposanpiero in quel di Padova.

Una vetrina dedicata ai migliori allevamenti del Veneto che hanno saputo distinguersi con soggetti di pregio e versatili, infatti, le attività si sono divise tra un piccolo show con Patty Bert di proprietà del signor Pietro Simone Masiello di Zanè (PD), attaccata ad una nuovissima maratona, Queen di proprietà del signor Moreno Furlan di Santa Lucia Di Piave (TV) impegnata in uno spettacolo in libertà con Lara Furlan, una giovane promessa del Parterre del CAITPR SHOW. Orchidea IGU di proprietà de I 5 Petali Guzzo di Piazzola sul Brenta (PD) montata dalla Signora Ilenia Guzzo e Cleopatra di proprietà del signor Claudio Giuseppe Baldassa di Campo San Martino (PD) presentata alle redini lunghe.

Oltre a questi appena elencati erano presenti anche altri soggetti che hanno partecipato alla vetrina morfologica di proprietà del Signor Luca Bettiol e del Signor Mattia Faggion.

Il premio di Best in Show è stato assegnato alla fattrice Nahir e alla sua puledra di pochi giorni di proprietà del Signor Luca Bettiol di Preganziol (TV).

I primi mesi 2024 hanno confermato la vitalità del CAITPR e di ANACAITPR nella realizzazione di appuntamenti e Meeting e, dopo una breve pausa, questa essenziale attività riprenderà già il 16 Giugno con il Meeting di Gavignano Sabino (RI) per poi proseguire come da tradizione per tutta l’estate e l’autunno e chiudersi con FIERACAVALLI VERONA.

A tutti gli appassionati di questa splendida Razza consigliamo di consultare i nostri social, dove troveranno tutte le informazioni sui diversi eventi ed Appuntamenti CAITPR-ANACAITPR.

Comunicato stampa Anacaitpr, Associazione nazionale allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido