Il Mugello festeggia a Pontedera

Bologna, 5 febbraio 2024 – Si sono disputati lo scorso weekend a Pontedera i Campionati Toscani di Dressage 2023 che come d’abitudine hanno ospitato anche le categorie riservate ad analogo campionato di paradressage.

Ed è proprio in questo segmento che c’è da rilevare l’ottima performance degli atleti Paralimpici del Riding Club Mugello che, come già era accaduto in occasione del ‘campionato estivo’, hanno chiuso il weekend di gare incassando un doppio oro.

Si tratta di quello conquistato da Tommaso Spartì, campione regionale nella categoria sport integrati 1 B e di quello di Matilde Cecchi, la campionessa Toscana categoria sport integrati 1 A.

Coccarde anche per Bruno Tarca, Matilde Tucci, Giulia Baldini e Gemma Chidichimo, premiati dal presidente del Comitato Fise Toscana Stefano Serni.

Per Andrea Torelli, istruttore del Riding Club Mugello Asd – Borgo San Lorenzo, coadiuvato da Eleonora Galardi e Alessia Feletto, infine il riconoscimento più ambito: aver visto i propri allievi scendere in gara a Pontedera preparati e pronti a disputare, con gioia, un campionato per il quale aveva lavorato insieme.

«Continueremo a lavorare per alzare il livello e poter far accedere sempre più ragazzi a questo fantastico sport – ha commentato a caldo Torelli. – Ci attende un 2024 carico di sfide sia in salto ostacoli sia in Dressag. Impegni per i quali ci stiamo preparando al meglio anche grazie alla collaborazione con Goldspan di Emanuele Laiatici che ci permette di ospitare stage con cavalieri internazionali del calibro di Alberto Zorzi e far così crescere sempre più la qualità dei nostri binomi».