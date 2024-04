Fise Campania: Reiners sul podio nel Derby 2024

Napoli, 4 aprile 2024 – La stagione agonistica di Reining 2024 ha preso il via a Cremona Fiere dal 26 al 30 marzo con Il Derby, Special Events riservato a cavalli dai 4 agli 8 anni, e le finali del Campionato Italiano Debuttanti.

Dal martedì al giovedì si sono svolti i Go di qualificazione per l’accesso alle finali Derby, 150 i binomi tra nazionali ed internazionali nelle categorie riservate ad i professionisti, e 156 in quelle riservate ai non professionisti.

Nei livelli Non Pro dei 5 campani in gara, in 3 sono riusciti ad entrare nei primi 15 e quindi partecipare alla finale del venerdì.

Grande soddisfazione per il 2° ed il titolo di Reserve Champion Livello 1 di Marco Mastroianni su Margarita Spark con lo score di 213,5, ed il 3° posto livello 3 e 5° posto livello 4 di Fabio De Iulio su RS Cronos Jac con lo score di 216,5, sfortunato invece con Gunnaroostyah per un ritardo sul cambio di galoppo.

Solo 2 dei nostri 6 binomi iscritti nel Derby Open accedevano all’ attesissima finale di Sabato sera.

Spalti gremiti e tifo da stadio hanno accolto i 56 concorrenti, altissimo il livello tecnico.

Al termine della prima sezione, tra i finalisti per i livelli 1,2 e 3, partiva Vittorio De Iulio su MR Magic Chex, noto per i tanti titoli al suo attivo, ma al suo primo anno da professionista, faceva segnare l’ottimo punteggio di 218, che gli valeva la terza posizione nel livello 2 e la 9° nel livello 3.

Quinto a partire nella seconda sezione, riservata ai finalisti dei livelli 3 e 4, Luca Piccolo su Spooknic Smokin, disegnando un bellissimo pattern e acquisendo molti crediti positivi dai 5 giudici, terminavano la loro prova con il super score di 222,5, che lo portavano sul terzo scalino del podio nel livello 3, l’8° posizione nel livello 4, e il 9° punteggio assoluto.

Comunicato Fise Campania