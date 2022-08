Un agosto da medaglie per il Comitato Fise Campania

Napoli, 24 agosto 2022 – Pioggia di medaglie per la Fise e la Campania, la stagione di successi dei cavalieri campani continua anche nel mese di agosto.

Nei giorni 19 e 21 del mese presso il Centro di Equitazione dell’Hermada si è svolto il concorso Nazionale A5* a cui hanno partecipato numerosi concorrenti provenienti da diverse regioni d’italia.

I cavalieri e le amazzoni Campane hanno dominato tutti i Gran Premi di questo evento dimostrando, ancora una volta, che la Regione è cresciuta tecnicamente e che può competere in tutte le categorie.

Il vincitore assoluto del Gran Premio C.145 è il cavaliere campano Giovanni Giuliani (Horse & Rider ASD), mentre il Piccolo Gran Premio C.135 se lo è aggiudicato il campano Pasquale Datena (Testa Stable Riding Club) .

Nel Gran Premio primo grado C.125 la vittoria è stata del Campano Luciano Conte (Cavaliere country Club) mentre Francesca Randolph (ASD Blue Moon) è la vincitrice del Gran Premio riservato ai brevetti C.115.

Oltre questi successi, nelle gare clou, non sono mancate vittorie e piazzamenti di spicco in 2^ e 3^ posizione.

Altro risultato interessante è quello fatto registrare dal giovanissimo cavaliere Giovanni Votino (Horse & Rider ASD) che vince il venerdì la gara in C.125 e domenica la C.130, ma ancora Vincenzo Polverino, nella gara riservata ai primi grado di ultima giornata, vince la C.115 riservata ai primi grado e Pasquale Datena vince le due gare riservate ai cavalli di 6 anni.

Questi gli altri risultati della compagine Campana

Pasquale Datena (Testa Stable Riding Club), 3° in C140 venerdì, 1° nei 6 anni sabato e domenica, 5° posto in Gran Premio –

Alessandra Tirone (Jumping Club ASD), 2^ in C140 sabato, 2^ in C135 domenica –

Allegra Desiato (Horse & Rider ASD), 3^ in C130 Sabato –

Francesco Giuliani (Horse & Rider ASD), 4° in C130 sabato –

Giovanni Votino (Horse & Rider ASD), 1° in C125 venerdì, 1° in C130 domenica –

Luciano Conte (Cavaliere Country Club) 3° in C120 venerdì, 2° in C130 domenica –

Armando Perillo (Jumping Club ASD), 2° in C125 venerdì, 2° in C125 domenica

Annabella Giglio (Sorrento Riding Club) 3^ in C125 venerdì, 3^ in C120 Sabato,

Visco Valentina (C.I. I Tifatini), 3^ in C115 Sabato, 3^ in Gran Premio brevetti C115 –

Cecilia Dell’Angelo (C.I. I Tifatini), 2^ in C115 sabato –

Vincenzo Polverino (L’Angolo Del cavaliere ASD), 3° in C115 Venerdì

Vittoria Iaccarino (Sorrento Riding Club) 4^ in B110 domenica. Eva Durante (Jumping Club ASD), 4^ in B100 venerdì, 2^ in B100 sabato –

Maria Bunina (Scuola Militare RMME) 4^ in B90 venerdì, 3^ in B90 domenica –

Anita Votino (Horse & Rider ASD), 1^ ex aequo in LB80 venerdì –

Luisa Ricciardi (Pegasus Cavallo e Cultura) 1^ ex aequo in LB 80 precisione venerdì –

Emanuele Santabarbara (Pegasus Cavallo e Cultura) 1° ex aequo LB80 venerdì –

Annalisa Izzo (C.I. I Tifatini) 4^ Progetto Sport Livello Base Junior B90.

Fine settimana ricco di vittorie per la Fise Campania anche per il Sorrento Equitazione ad Arezzo A5stelle, dove Salvatore Pollio vince la 120 e

Lavinia Cuomo con il suo nuovo pony si piazza seconda nella 110.

Infine Michele De Angelis si piazza settimo nella 135: arrivederci ai prossimi risultati!

Comunicato del Comitato Regionale Fise Campania