Miss EQueen: appuntamento a Palermo

Bologna, 27 luglio 2023 – Ci siamo, mancano solo due mesi al grande giorno: tutto è pronto per la finale di Miss EQueen.

Abbiamo intervistato tantissimi tra ragazzi e ragazze, tutti appassionatissimi e preparati. Dopo una prima scrematura per passare alle semifinali, dieci giorni fa si sono concluse le votazioni che hanno visto più di 30.000 votanti da tutta Italia.

Per questo ci teniamo a ringraziarvi, la passione con cui state seguendo i ragazzi e con cui state supportando il nostro progetto è il carburante che ci fa lavorare al meglio delle nostre possibilità. Ci teniamo a ringraziare il patrocinio di grande prestigio concessoci dalla Fise Italia, che ha sposato il principio di far accendere i riflettori sulla cultura equestre e sulla passione per questo splendido sport.

Sono 23 i volti selezionati per la finale, 20 ragazze e per il primo anno anche una classifica tutta al maschile che per questa occasione vede impegnati 3 ragazzi. A fare il passaggio del testimone sarà presente anche Giorgia Amerio, vincitrice di Miss Equeen Italy del 2022.

Per il nord Italia abbiamo: Joelie Mazzotta – Valle d’Aosta, Carolina Charret – Piemonte, Ylenia Bruschetta e Marco Soardi per la Lombardia, Sara Dentico per il Trentino Alto Adige, Emma Bagarello per il Veneto, Nicole Puggiotto per il Friuli Venezia Giulia ed infine Giada Amoroso e Davide Frunzo per la Liguria.

Per il centro Italia abbiamo: Raissa Terranova per l’Emilia Romagna, Claudia Chilleri e Gabriele Giambastiani per la Toscana, Sara Chiacchiera per l’Umbria, Maria Saulino per il Lazio, Giulia Sparvoli per le Marche, Elisabetta di Egidio per l’Abruzzo e Karola Vignale per il Molise.

Infine, per il sud Italia abbiamo: Roberta de Lucia per la Campania, Teresangela Vicenti per la Basilicata, Laura Pia Sante per la Puglia, Anastasia Verteramo per la Calabria, Aurora Caruso per la Sicilia ed Ilaria Spiga per la Sardegna.

I ragazzi da venerdì scorso sono impegnatissimi con una campagna social molto attiva e ben studiata dedicata agli sponsor: l’obiettivo è quello di sfruttare questi due mesi prima della finale per farsi conoscere, permettendo ai 41 sponsor che supportano Miss EQueen di studiare i candidati e di arrivare il giorno della finale con le idee chiare in merito. Tutti i ragazzi stanno lavorando con estrema passione ed impegno per portare contenuti di spessore, interessanti e mirati, volti a riflettere i valori delle aziende a nostro supporto.

Ci vediamo il 16 settembre a Palermo!

Testo di Aurora Andreaus