Al via la prima giornata di Cavallo Magazine Lab

Bologna, giovedì 15 ottobre 2020 – Il countdown è partito, manca pochissimo al via di una serie di appuntamenti che si preannunciano già imperdibili. Cavallo Magazine Lab è in arrivo e con lui tantissime sorprese. Il primo ciclo di stage organizzato dalla nostra testata, con il prestigioso patrocinio della Federazione Italiana Sport Equestri, prenderà l’avvio lunedì 19 ottobre negli

impianti della Scuderia San Francesco a Basiglio, in provincia di Milano.

Il taglio del nastro per il primo dei 5 appuntamenti spetterà a Luca Moneta, uno dei tre grandi istruttori federali scelti per questo progetto. Ad alternarsi con il cavaliere lombardo negli altri incontri ci saranno Licinio Grossi e Arnaldo Bologni, nomi illustri del salto ostacoli che hanno portato ai vertici l’Italia nel nostro sport e ora sono pronti a donare “il loro sapere”.

Questi i “coach” che nelle varie giornate daranno i consigli ai 6 allievi che di stage in stage lavoreranno a stretto contatto per migliorare e apprendere. Tecnica in sella ma non solo, perché Cavallo Magazine Lab sarà un laboratorio a 360° sull’equitazione. La passione per questo sport verrà infatti esaltata al massimo grazie anche alla presenza di altri 3 professionisti che con la loro esperienza sapranno individuare le qualità degli allievi: Elena Giulia Montorsi

(psicologa dello sport e performance coach), Davide Testori (preparatore atletico), Johannes Spitaler (osteopata e fisioterapista per cavalli e cani).

Una full immersion che prenderà il via dalla mattina con l’arrivo degli allievi, dei cavalli e dei propri istruttori negli impianti, il tempo di conoscersi e ricevere il “welcome kit di CM Lab”- contenente delle vere esclusive brandizzate tutte da scoprire, indossare e postare sui social- e poi via al lavoro con varie sessioni: lavoro in tondino con Moneta, teoria e preparazione atletica con Testori, costruzione della mentalità vincente con la Montorsi oppure lezione sull’osteopatia con Spitaler.

Questi solo alcuni degli argomenti che verranno trattati nella giornata che, ricordiamolo, vedrà l’allievo lavorare con il proprio istruttore, il cavallo e i nostri esperti in un vero “dream” team. Le giornate verranno riprese sui nostri social con pillole, live e stories che documenteranno il clima e l’adrenalina di questi stage con tanto di interviste e botta e risposta con i vari protagonisti.

Un progetto che ha visto la realizzazione anche grazie ai partner che hanno voluto sostenere i giovani e l’apprendimento, tra cui Acme e Safe Riding e gli official supplier come Marta Morgan e Fuetto.

Se la prima giornata ha già registrato il sold out c’è ancora la possibilità di iscriversi alle tappe successive che saranno: in Umbria al Centro Ippico Regno Verde con Arnaldo Bologni, in Emilia Romagna nella scuderia di Arnaldo e Filippo Bologni, in Toscana al Riding Club Mugello con Licinio Grossi che sarà anche all’ultimo appuntamento in Piemonte alla Società Ippica Torinese.

Per chi volesse salire in sella con noi o saperne di più basta scrivere all’indirizzo email: cmlab@speweb.it