Conclusa la prima tappa del campionato piemontese di reining

Bologna, 16 marzo 2023 – Campionato Reining al via. Nella splendida cornice della campagna astigiana, ospite del centro ippico 23 Quarter Horses, è andata in scena dal 10 al 13 marzo la prima tappa del Campionato Regionale valida per la qualifica al Campionato Italiano di novembre. In concomitanza con la prima gara di stagione si è svolta anche la tappa di Campionato Debuttanti dedicato alle Patenti A.

Un appuntamento atteso, quello che si è svolto presso la suggestiva Cascina Zucca, tenuta immersa nel verde, che ogni anno attira sempre più partecipanti e pubblico, come ricorda Gemma Cordero presidente APCR (Associazione Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta Cavallo da Reining) che rappresenta anche il Comitato Organizzatore del Campionato Regionale: “Questa prima tappa ha registrato 125 cavalli iscritti e 245 ingressi. Sono numeri importanti. Il reining italiano, forse non tutti lo sanno, è al primo posto in Europa per numero di tesserati”.

Nell’arena si sono confrontati cavalieri e amazzoni nelle differenti categorie in programma, pony e cavalli. Il paratleta Paolo Muserra ha scelto di gareggiare al di fuori del circuito di parareining confrontadosi con gli atleti della categoria Green Level, Campionato Debuttanti, conquistando il secondo gradino del podio. La medaglia d’oro è stata vinta da Greta Speroni (nella foto). Presente alle gare e alle premiazioni anche il presidente Fise Piemonte Giacomo Borlizzi:”I numeri del Reining sono in crescita, non soltanto a livello agonistico, ma anche per quanto riguarda i nuovi tesserati. E questa disciplina ci regala sempre bellissimi risultati, basti pensare al recente oro del Piemonte al Saggio delle Scuole”.

La prossima tappa di Campionato Regionale Reining si svolgerà dal 21 al 23 aprile sempre presso il centro ippico 23 Quarter Horses di Incisa Scapaccino.

(Nella foto di copertina il presidente Giacomo Borlizzi e la consigliera APCR Barbara Fantoni durante la premiazione di Greta Speroni, oro categoria Green Level)

(foto: credits BONAGA COMMUNICATIONS).

Fonte: Ufficio Stampa FISE Piemonte