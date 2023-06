Fise Liguria: training pony a Roccavignale concluso con soddisfazione

Genova, 8 Giugno 2023 – L’anno passato, dopo Verona, la Referente Pony per la regione Liguria, Flavia Merengone, aveva proposto una serie di incontri per conoscere meglio i binomi pony presenti in regione. L’iniziativa non aveva da subito riscosso un grande risultato, soprattutto perché si era verso la fine dell’anno sportivo. E’ stato però stabilito che, a partire dall’inizio di questo nuovo anno, il Tecnico avrebbe seguito da vicino tutti i concorsi regionali, dal Campionato al Circuito Jump, per poter arrivare negli appuntamenti importanti con una certa conoscenza dei binomi sul territorio. Oltre ai concorsi sono stati previsti, in forma gratuita, due Training presso gli impianti del Centro Ippico di Roccavignale. Il primo si è svolto venerdì 2 e sabato 3 Giugno 2023 concludendo i “lavori” domenica 4 Giugno con una tappa del Circuito a cui tutti hanno partecipato.

Grande è stata la soddisfazione nel vedere che i presenti erano decisamente più numerosi non solo dell’anno passato, ma anche di quelli che il comitato ligure si sarebbe aspettato.

Hanno partecipato il Circolo Ippico Country Club (Luca Aicardi), la Società Ippica Finalese (Bernardo Martini di Cigala), il Maneggio 3 Pini (Antonella Brenco), Il Centurione ASD (Erika Carpaneto), la Scuderia Hakuna Matata (Tamara Anfosso), il Centro Equestre Val Nervia (Greta Garancini), il Circolo Ippico Lo Scrivia (Federica Motto) e l’Arenzano Riding Club (Sara Gigliosi e Alessia Nanni).

Alla fine delle due giornate, dopo il lavoro del tecnico e della preparatrice atletica Miriam Selvini, è stato veramente bello vedere i sorrisi dei genitori, dei ragazzi e degli istruttori presenti; anche i pony hanno dimostrato di divertirsi durante la giornata del sabato che li ha visti coinvolti in una “gara” in parallelo!

Grazie davvero a tutti e, per coloro che aspirano a partecipare alle Ponyadi per la Disciplina del Salto Ostacoli, l’appuntamento è per il 14/15 luglio con i loro pony, mentre la giornata di domenica 16 luglio sarà aperta a tutti i ragazzi partecipanti alle Ponyadi di tutte le altre discipline (senza i pony) per conoscersi e preparare la partecipazione alla sfilata iniziale. In quella occasione riceveranno anche, dalla Presidente, i materiali che sono stati deliberati in Consiglio per questa manifestazione.

Fonte: Comitato Fise Liguria