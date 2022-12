Fise Piemonte: a Ponylandia 2022 arriva il Bronzo in Coppa Italia

Torino, 13 Dicembre 2022 – L’atteso appuntamento con Ponylandia 2022 non delude le aspettative e anche quest’anno il Piemonte conquista medaglie e piazzamenti. Bravissimi i nostri atleti in trasferta a Manerbio per i tre giorni di evento dedicato ai pony agonisti, in scena dall’8 all’11 dicembre, che si sono distinti in tutte le categorie.

Tra i risultati più importanti spicca il podio della Coppa Italia a Squadre dove il team Piemonte, sotto la super visione del capo equipe Carlo Forcella e formato da Angelica Rovetto (C.E. Di Mottalciata), Carolina Tenivella (Equisport La Porcellana), Cecilia Speranza (A.I. La Bellaria) e Alessandra Tufano (La Caramella) ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo (8/8 in 101,20’’), dietro alla Lombardia in testa alla classifica e alla Marche in seconda posizione. Soddisfazione anche per il quarto posto alla Coppa del Presidente per la squadra composta da Marta Muzio (Nuova Società Ippica Alessandrina), Ginevra Ruffino (Il Rosignolo), Ludovica Marras (A.I. La Bellaria) ed Emma Acotto (Dora Horses).

Dal Presidente Giacomo Borlizzi, dal capo equipe Carlo Forcella e dai Consiglieri Regionali i complimenti a tutti gli atleti e ai loro istruttori.

(le classifiche complete sono disponibili QUI)

QUI DI SEGUITO MEDAGLIE E PIAZZAMENTI DEGLI ATLETI PIEMONTESI

COPPA ITALIA CAT. 110

ARGENTO– Cecilia Speranza (A.I. La Bellaria)

COPPA DEL PRESIDENTE CAT. 115

ARGENTO– Emma Acotto (Dora Horses)

COPPA ITALIA CAT. 100

BRONZO– Carolina Tenivella (Equisport La Porcellana)

100 LIVELLO 1

BRONZO- Ginevra Ruffino (Il Rosignolo)

COPPA DEL PRESIDENTE CAT. 110

Quarto posto per Ludovica Marras (A.I. La Bellaria)

COPPA DEL PRESIDENTE CAT. 90

Quarto posto per Marta Muzio (Nuova Società Ippica Alessandrina)

COPPA ITALIA CAT. 90

Quinto posto per Angelica Rovetto (C.E. Di Mottalciata)

115 NATIONAL

ORO– Alessandra Tufano (La Caramella)

115 LIVELLO 3

ORO– Alessandra Tufano (La Caramella)

80 NATIONAL

ORO– Ludovica Caraglio (S.I.A)

60 NATIONAL

ARGENTO– Benedetta Buzzi (Nuova Società Ippica Alessandrina)

BRONZO– Victoria Pistarà (Nuova Società Ippica Alessandrina)

110 LIVELLO 2

Quarto posto per Cecilia Speranza (A.I. La Bellaria), sesto per Ludovica Marras (A.I. La Bellaria), e ottavo posto Caterina Sangiolo (BJump asd)

100 LIVELLO 1

Quarto posto per Ginevra Ruffino (Il Rosignolo)

120/125 LIVELLO 4/5

Quarto posto per Sofia Ruotolo (Nuova Gestione Cavalli Sportivi Nor.D)

110 NATIONAL

Quinto posto per Ludovica Marras (A.I. La Bellaria), settimo posto per Cecilia Speranza (A.I. La Bellaria)

(Nella foto di copertina la squadra terza classificata alla Coppa Italia con il capo equipe Carlo Forcella)

Fonte: Ufficio Stampa Fise Piemonte