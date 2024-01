“Visione federale” a Pozzallo

Bologna, 28 gennaio 2024 – «Una junior che si aggiudica la ‘grossa’… Beh, sono contento. È una ragazza che arriva dai pony. Con me ha già fatto un Campionato d’Europa (Rachele Campanella era in squadra nel 2022 a Strzegom, ndr) ed è sempre molto positivo vedere i giovani che vengono avanti con continuità e costanza». Sono state queste le prime parole di Giuseppe Forte, a chiosa della C140 mista in occasione del Concorso di “visione federale” di salto ostacoli di equitazione, organizzato dal Circolo Ippico San Bartolo, a Terre Rosse di Pozzallo (RG).

In sella a Butterfly, l’amazzone palermitana (C.I. Pietra dei Fiori) è stata la protagonista di uno spettacolare barrage a due, disputato contro il messinese Rosario Briguglio (C.I. Equestrian) su Lena, unico insieme a Campanella a chiudere il percorso base disegnato da Pier Francesco Bazzocchi e Giancarlo D’Aquila, senza errori agli ostacoli. Terzo posto per il catanese Gaetano Di Bella (C.I. Passitti) in sella a Gijscord, autore del più veloce percorso netto dei non ammessi al barrage con un errore.

Seconda a entrare in campo nel tracciato decisivo, con il riferimento di Briguglio che aveva commesso due errori, Rachele ha amministrato un bel percorso che le è fruttato il secondo netto, il vertice del podio e una vetrina speciale nel primo dei due concorsi di visione federale programmati in Sicilia.

«Sono veramente contento – ha rimarcato Forte – ma era già noto che i giovani siciliani fossero molto competitivi. Sono felice per Rachele (Campanella, ndr), amazzone che già conosciamo da tanto tempo. Devo esprimere grande soddisfazione per quanto ho visto in questi giorni a Pozzallo. I giovani si sono comportati molto bene, hanno montato con grande disinvoltura e hanno dimostrato di riuscire a risolvere le problematiche che ogni percorso in campo può presentare».

Il secondo appuntamento di visione è già in programma in Sicilia dal 23 al 25 febbraio negli impianti del C.I. Pietra dei Fiori (Buseto Palizzolo, Tp), dove si evidenzierà senz’altro una ulteriore crescita dei binomi.

Una visione preziosa

Giuseppe Forte, nella funzione di ‘occhio federale’ in campo, dalla Lombardia è arrivato a Pozzallo, in Sicilia, pronto per vedere all’opera molti dei ragazzi che ha già avuto modo di apprezzare su molti altri campi di gara. Nelle giornate a Terre Rosse, la sua opinione è stata a segno più. «Ho visto binomi determinati, agguerriti, di temperamento. Con tanta voglia di emergere e fare bene. Molti li conosco da tempo, e devo dire che anche in questa occasione non mi hanno deluso».

In merito alla bella performace della junior Rachele Campanella che ha saputo mettere in fila cavalieri di maggiore esperienza, Forte si è detto molto compiaciuto. «Il messaggio di vittorie di questo genere è importante. È bello vedere una junior che arriva dai pony che cresce e continua a eccellere anche tra i cavalli. Un messaggio sportivo e formativo che – se mai ce ne fosse stato bisogno – conferma la fiducia riposta dalla Federazione fin dalle categorie giovanili. I concorsi di visione del resto sono stati pensati proprio per offrire ai più giovani la possibilità di mettersi in luce senza dover affrontare, fin dall’inizio della stagione, trasferte troppo pesanti. È una formula utile per i ragazzi e molto utile anche per noi che abbiamo il compito di valutarne la progressione».