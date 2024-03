Il 16 e 17 marzo si parte dai Colli Euganei

Bologna, 14 marzo 2024 – Attraversare le aree naturali protette a cavallo significa entrare in sintonia con habitat meravigliosi come quelli dei Colli Euganei. Percorrere sentieri e ascoltare il battito della biodiversità. Contribuire alla tutela degli ecosistemi interagendo con l’animale che da migliaia di anni aiuta e accompagna l’uomo. “Esplorare le bellezze dei parchi a cavallo”, con le sue 22 tappe, è una iniziativa che nasce dall’incontro tra Federparchi e l’associazione Natura a Cavallo.

Scopo dell’iniziativa è preservare gli ecosistemi naturali e la biodiversità all’interno delle aree protette, garantendo che le attività di escursionismo equestre siano gestite in modo sostenibile per minimizzare l’impatto sull’ambiente. Al contempo si vuole favorire l’escursionismo equestre come forma di turismo sostenibile, incentivando le pratiche a basso impatto ambientale e contribuendo allo sviluppo economico locale, creando esperienze uniche e sostenibili per la fruizione dei parchi.

Il viaggio nelle “Bellezze dei Parchi a Cavallo” inizia il 16 e 17 marzo in Veneto, come si citava all’inizio, nel parco regionale dei Colli Euganei.

Vediamo quale sarà il programma.

16 marzo 2024 ore 13.30 – Saluti del presidente del parco Alessandro Frizzarin. Partenza e arrivo presso Scuderie In Bloom ASD – via Pastorie 21 – 35075 Treponti (PD). Tempo di percorrenza: 3 ore; lunghezza: 15 km.

17 marzo, ore 9.30. Partenza e arrivo Via Molini, 313 – 35075 Vo’ (PD) Tempo di percorrenza: 4 ore Lunghezza: 20 km.

Il 17 marzo, ore 13, incontro tra autorità, cavalieri e amazzoni, Rifugio Ca’ Figaro, sez.Alpini (S.P. 101 – 2841) Teolo (PD). Interverranno: Luca Santini, presidente Federparchi; Mauro Ferrari, presidente Natura a Cavallo; Alessandro Frizzarin, presidente del parco Colli Euganei; Giancarlo Ferron, scrittore naturalista e fotografo.

Carta d’identità Parco Regionale Colli Euganei

Superficie a terra: 18’694.00 ha. Flora protetta: 11 specie; fauna protetta: 52 specie; habitat: 5 tipi

Regioni: Veneto – Province: Padova. Comuni: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese San Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vo’. Provv.ti istitutivi: LR 38 10/10/1989

Istituito con L. R. 10.10.1989 n.38, il Parco comprende, totalmente o in parte, 15 Comuni e si estende per circa 18.694 ettari. Sono presenti i maggiori rilievi collinari della Pianura Padana. Essi si ergono, nettamente isolati, a sud-ovest di Padova (la massima elevazione, il Monte Venda, raggiunge quota 601). La particolare ubicazione e genesi vulcanica, le diverse condizioni climatiche a seconda della zona, la presenza attiva dell’uomo fin dai tempi più remoti, rendono il Parco unico per le sue ampie ricchezze naturali, paesaggistiche, ambientali, culturali, artistiche e socioeconomiche. La Legge Istitutiva e il Piano Ambientale sono i principali strumenti per la tutela e valorizzazione dell’ambiente, per l’incremento dello sviluppo economico e sociale del suo territorio in una logica di sostenibilità.

Dopo i Colli Euganei “Esplorare le bellezze dei parchi a cavallo” toccherà, il 21 e 24 marzo, Il parco Regionale Spina verde di Como e la Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

Contatti

Federparchi: Ufficio.stampa@federparchi.it

Natura a Cavallo: nazionale@naturaacavallo.it