L’Agres riceve un cavallo in dono dagli Alpini

Bologna, 28 marzo 2022 – Partiamo da una notizia di cronaca che vede al centro della scena, gli Alpini e un cavallo. Alla Massina di Cislago, centro ippico molto noto in Lombardia, nel punto in cui si incrociano le province di Como, Varese e Milano, lo scorso weekend il Gruppo Alpini di Origgio ha donato un cavallo all’Agres, la realtà che da tantissimi si occupa di ippoterapia all’interno del centro.

Il cavallo si chiama Iroso, nome un po’ inquietante visto l’impiego che l’animale andrà ad assolvere. Ma, come hanno spiegato gli Alpini, non c’è da temere. Il cavallo è buonissimo e il nome è stato scelto in memoria dell’ultimo mulo del corpo degli Alpini, morto nel 2019.

Pensate un po’… In un periodo di grande rigore, dove ognuno è portato a chiudersi e pensare per sé, il Gruppo degli Alpini di Origgio, che occhio e croce non sarà esattamente un ritrovo giovanile, ha provato a darsi un obiettivo che ha visto al centro un cavallo da donare. Per lo scopo altissimo di contribuire al benessere di chi ne ha più bisogno.

Il grigio Iroso è stato acquistato con i fondi raccolti con la vendita di pandori e panettoni portata a buon fine dagli Alpini della zona 9 della provincia di Varese.

Quanta fierezza, quanta determinazione e quanta umanità in un gesto semplice come quello di donare.

E quanta nobiltà se il dono è un cavallo per aiutare. Iroso, il mulo, ne sarebbe stato così orgoglioso…