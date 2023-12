Camilli e Gaudiano in luce a Riyadh

Riyadh, domenica 17 dicembre 2023 – I due Emanuele azzurri hanno conquistato eccellenti risultati in occasione dello Csi a cinque stelle di World Cup di Riyadh (Arabia Saudita) terminato ieri.

Ha iniziato Emanuele Camilli venerdì 15 dicembre con il 3° posto nel Gran Premio di Coppa del Mondo in sella a Odense Odeveld (0/4) alle spalle del vincitore, il francese Simon Delestre su I Amelusina (0/0), e del tedesco Christian Ahlmann su Classic Dream (0/0), con Emanuele Gaudiano su Chalou in undicesima posizione (8 penalità in prima manche).

Emanuele Gaudiano ha poi ottenuto il 2° posto ieri in sella a Chalou nel Gran Premio del concorso vinto da Christian Ahlmann, con Simon Delestre al 3° posto su Olga van de Kruishoeve: solo loro tre in barrage e tutti a zero. Emanuele Camilli su Chacco’s Girlstar con due errori in percorso base si è classificato all’8° posto.

IL GRAN PREMIO DI COPPA DEL MONDO

https://online.equipe.com/startlists/901316

IL GRAN PREMIO DEL CONCORSO

https://online.equipe.com/startlists/901443