Grimaud: la bella giornata di Alberto Zorzi

Grimaud, sabato 29 agosto 2020 – Un barrage riservato a campioni di classe purissima quello che ha posto termine ieri alla gara ‘grossa’ della giornata (1.55 mista, 42 partenti, 60 mila euro il montepremi) nello Csi a cinque stelle di Grimaud (Francia): in ordine di classifica Niels Bruynseels, Alberto Zorzi, Penelope Leprevost, Steve Guerdat, Scott Brash e Jessica Springsteen… ! Il belga Niels Bruynseels su Gancia de Muze ancora una volta ha dimostrato di essere difficilmente battibile in un barrage chiuso senza errori: pochi riescono ad essere più veloci di loro… Ma Alberto Zorzi su Ulane de Coquerie è stato protagonista di una gara entusiasmante: 38.93 contro i 37.18 di Bruynseels, e soprattutto davanti ai 39.18 della francese Penelope Leprevost su Vancouver de Lanlore. Che tra il terzo posto e il primo ci siano esattamente due secondi di distacco dimostra tutto il valore della prestazione di Niels Bruynseels. Anche lo svizzero numero uno del mondo Steve Guerdat (Maddox) e il britannico Scott Brash (Hello Shelby), che certo… lenti non sono, non sono riusciti a essere più veloci di nessuno dei primi tre, commettendo tra l’altro un errore ciascuno. La statunitense Jessica Springsteen su Zecilie invece di errori ne ha riportati due, ma più veloce sia di Guerdat sia di Brash.

Un grande rammarico per Lorenzo de Luca: il nostro fuoriclasse avrebbe reso ancor più splendente la sfilata di campioni impegnati in barrage se un malaugurato punto sul tempo massimo in percorso base su Nuance Bleue non gli avesse negato la decisiva frazione di gara… Peccato davvero: comunque 7° posto. Emanuele Gaudiano invece è rimasto un po’ più lontano in classifica in sella a Chalou: 10 penalità in base e 31° posto.

Per Alberto Zorzi la giornata di ieri è stata davvero positiva e ricca di soddisfazioni; in sella a Clarina, infatti, il campione veneto nella gara da 1.50 a tempo (40 partenti, 25.400 euro il montepremi) ha chiuso senza errori ma non particolarmente veloce quindi il piazzamento non è stato di vertice (16° posto): tuttavia la prestazione della figlia di Cellestial x Converter è risultata eccellente. Emanuele Gaudiano su Kingston van het Eikenhof con un errore si è classificato al 21° posto: quattro penalità che davvero non ci volevano perché il nostro cavaliere ha segnato il tempo migliore di tutta la gara! Lorenzo de Luca invece con 12 penalità su Amarit d’Amour ha chiuso al 38° posto.

Tutto ciò detto, oggi a Grimaud è la grande giornata: perché alle 21 questa sera va in scena il Gran Premio! Una gara molto attesa (sono ormai una rarità i GP a cinque stelle… ) alla quale prenderanno parte quarantasei binomi per un montepremi di ben 200 mila euro. Noi avremo Alberto Zorzi su Vauban du Trio decimo a partire, Lorenzo de Luca su Catwalk Harry diciannovesimo ed Emanuele Gaudiano su Chalou ventottesimo. Prima del GP il programma della giornata mette in calendario al tre due gare a cinque stelle: una 1.40 a fasi consecutive e una 1.50 in tabella C, oltre alle prove dell’una e del due stelle.