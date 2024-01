Lipsia: Daniel Coyle batte gli assi elvetici

Lipsia, domenica 21 gennaio 2024 – Daniel Coyle ha vinto oggi pomeriggio il Gran Premio di Coppa del Mondo di Lipsia, undicesima tappa del girone dell’Europa Occidentale.

Il cavaliere irlandese in sella a Legacy ha avuto la meglio su dodici avversari qualificati come lui per il decisivo barrage: tra questi due sono riusciti a essere effettivamente più veloci (Legacy ha chiuso in 31.70) ma commettendo l’errore per loro fatale, cioè lo svedese Peder Fredricson su Vroom de la Pomme Z (31.29) e il tedesco Hans Dieter Dreher su Vestmalle de Cotis (31.45), rispettivamente all’8° e 9° posto.

In seconda e terza posizione i due assi del salto ostacoli elvetico, Martin Fuchs e Steve Guerdat, senza errori: il primo su Commissar Pezi in 32.13, il secondo su Double Jeu d’Honvault in 33.78.

In campo anche tre binomi azzurri. Francesca Ciriesi su Cape Coral ha ottenuto il miglior risultato tra i tre, commettendo un errore in percorso base e classificandosi così al 24° posto. Andrea Benatti su Cantalina con 16 penalità ha terminato al 33° posto, mentre Guido Grimaldi su Gentleman con 24 penalità al 34°.

LA CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO

https://results.hippodata.de/2024/2385/docs/r_07.pdf