Neco Pessoa, la vita in un film

Ginevra, domenica 15 dicembre 2019 – Nelson Pessoa è una delle leggende viventi del salto ostacoli mondiale. Un uomo che ha dedicato tutta la sua vita allo sport e ai cavalli senza lasciare spazio a null’altro che a questo. Un pioniere, anche: il primo americano a trasferirsi in Europa per dedicarsi in modo professionistico e professionale all’equitazione agonistica. Dalla metà degli anni Cinquanta fino a oggi, Nelson Pessoa – da tutti conosciuto come Neco – è stato protagonista ai massimi livelli divenendo di volta in volta compagno, avversario e maestro di moltissimi dei cavalieri che hanno scritto la storia del salto ostacoli mondiale. Su tutti naturalmente suo figlio Rodrigo, un campione straordinario che grazie all’esempio e al sostegno del padre è arrivato a raggiungere vette stratosferiche: campione del mondo, campione olimpico, campione di Coppa del Mondo, vincitore dei più importanti Gran Premi del pianeta… Più in alto perfino dello stesso Nelson: ma proprio grazie a Nelson. Ieri a Ginevra è stata presentata un’opera meravigliosa realizzata da Alban Poudret: un film/documentario sulla vita di Nelson Pessoa. Una serie di immagini che raccontano la vita del grande fuoriclasse brasiliano a partire dai suoi primissimi momenti di contatto con i cavalli fino a oggi. Lo stesso Neco racconta e si racconta… Alban Poudret ha fatto un lavoro magnifico: lui del resto prima ancora di essere un giornalista di altissimo livello è un uomo che vive la passione per il nostro sport in modo divorante e assoluto, una persona che adora scavare in profondità per poi poter raccontare e condividere le stupende storie di cavalli e cavalieri con tutti coloro i quali le amano in egual misura. Il suo film presentato ieri è proprio questo: una storia stupenda. Una storia che avendo per protagonista Neco Pessoa ci racconta in realtà il salto ostacoli internazionale da dopo la fine della seconda guerra mondiale a oggi: parole e immagini assolutamente imperdibili.

PER ACQUISTARE IL FILM IN DVD

Le Cavalier Romand

R.te du Port 24

CH-1009 Pully

Tel. +41 21 729 86 83

poudret@cavalier-romand.ch