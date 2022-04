Nico Lupino vince il GP ad Arezzo

Arezzo, domenica 17 aprile 2022 – Nell’uovo di Pasqua oggi pomeriggio Nico Lupino ha trovato la… sorpresa più bella: cioè la vittoria del Gran Premio cello Csi a tre stelle di Arezzo. Ed è anche la prima vittoria italiana in uno dei Gran Premi del Toscana Tour 2022.

Beh, è consuetudine aspettarsi che dentro l’uovo ci sia la sorpresa, ma nel caso del cavaliere azzurro non è una sorpresa molto… sorprendente, visto la qualità dei risultati che lui sta ottenendo da tempo…

In sella a Chaccandro, Nico Lupino ha avuto la meglio su dieci avversari qualificati per il barrage: in quattro hanno chiuso a zero come lui, ma lui è stato veloce di quasi un secondo più del diretto avversario, la danese Linnea Ericsson su Baloutendro (43.76 contro 44.51). In terza posizione il turco Hasan Senturk su Very Good de la Bonn.

Altri tre azzurri hanno raggiunto il barrage decisivo: Francesco Lapeyre su Gero van de Waaienburg, 9° con un errore; Giulia Martinengo Marquet su Scuderia 1918 Quick And Easy, al 10° posto con 8 penalità (e il miglior tempo in assoluto del barrage: 41.66… !); Marta Bottanelli su Gunther S, all’11° posto con 12 penalità.

LA CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO

https://online.equipe.com/en/class_sections/670038