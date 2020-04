Pandemia e Coppa delle Nazioni: ecco quello che accadrà

Bologna, venerdì 17 aprile 2020 – La Fei ha comunicato oggi le decisioni che sono state prese in merito alla finale del circuito di Coppa delle Nazioni Longines prevista per il prossimo ottobre a Barcellona. A dire il vero oggi come oggi il termine ‘circuito’ è abbastanza improprio, visto che di fatto la serie di Csio programmati per il 2020 potrebbe non esistere del tutto a causa della pandemia del Covid-19: il calendario della sola Prima Divisione d’Europa infatti ha già visto la cancellazione di tre tappe (La Baule in Francia dal 14 al 17 maggio, San Gallo in Svizzera dal 21 al 24 maggio, Rotterdam in Olanda dal 18 al 21 giugno) sulle sette previste.

La Fei ha dunque deciso che a Barcellona gareggeranno ventidue squadre: dieci provenienti dall’Europa, tre dal Nord America, due dal Sud America, due dal Medio Oriente, due dall’Asia/Australasia, una dall’Africa, una dall’Eurasia, più la Spagna in qualità di Paese ospite. Le dieci squadre europee saranno quelle della Prima Divisione attuale (Svizzera, Italia, Irlanda, Francia, Belgio, Svezia, Gran Bretagna, Olanda, Germania, Norvegia), mentre Emirati Arabi Uniti e Siria (Medio Oriente) hanno già conquistato il loro posto grazie al risultato ottenuto nello Csio di Abu Dhabi disputato all’inizio dell’anno. Per stabilire quali saranno le squadre delle altre aree regionali del mondo in gara a Barcellona si utilizzeranno i punti nella computer list della Fei dei quattro migliori cavalieri di ciascuna nazione il mese precedente l’appuntamento in Spagna.

Altra notizia, ampiamente prevista ma ugualmente ufficializzata solo oggi. Il nuovo circuito della EEF Series Longines (quella che fino al 2019 era la Seconda Divisione d’Europa, riservata alle squadre non qualificate per la Prima Divisione) è stato definitivamente cancellato per il 2020, e dunque verrà riproposto nel 2021. Tale decisione fa sì che per quest’anno non vi siano né retrocessioni dalla Prima Divisione alla EEF Series, né ovviamente promozioni dalla EEF Series alla Prima Divisione: dunque nel 2021 il circuito mondiale di Coppa delle Nazioni riprenderà esattamente nella situazione in cui si trova oggi.

“La pandemia globale purtroppo ha determinato una serie di cancellazioni di concorsi facenti parte del circuito”, ha detto il presidente della Fei, Ingmar De Vos, “e sebbene a oggi non si sappia ancora quali concorsi verranno effettivamente disputati più tardi nel corso della stagione, abbiamo ritenuto necessario offrire la massima chiarezza a tutti gli addetti ai lavori il più rapidamente possibile: quindi per rispetto nei confronti dei comitati organizzatori, delle federazioni nazionali, degli atleti e naturalmente del nostro partner Longines questa via era l’unica percorribile”.

Prosegue il presidente della Fei: “Naturalmente tutto questo dipende da ciò che accadrà con il decorso della pandemia: speriamo davvero che presto ci possa essere la fine di questo periodo di terribile sofferenza di tutto il mondo. Dobbiamo essere ottimisti: speriamo quindi che la disputa della finale mondiale di Barcellona il prossimo ottobre sia davvero un traguardo possibile da raggiungere”.