Philipp Weishaupt vince ad Arezzo

Arezzo, domenica 31 marzo 2024 – Sessanta partenti e solo quattro percorsi netti per il decisivo barrage: oggi il Gran Premio dello Csi a tre stelle di Arezzo si è rivelato davvero molto selettivo.

Tra i quattro ‘finalisti’ anche l’azzurro Giacomo Casadei che in sella a Chagracon PS con due errori si è classificato al 4° posto.

Gli altri tre hanno chiuso a zero venendo classificati dunque dal cronometro: il tedesco Philipp Weishaupt su Coby è stato il più veloce, mentre dietro di lui sono rimasti l’austriaca Katharina Rhomberg su Cuma e il polacco Dawid Skiba su Odilon.

Un grande rammarico per Fabio Brotto e Doha delle Roane: un’ottima prestazione in percorso base per il cavaliere veneto e il cavallo nato e allevato in casa sua, purtroppo segnata da quel punto sul tempo massimo che ha negato loro il barrage inserendoli così al 5° posto.

LA CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO

https://online.equipe.com/startlists/925108