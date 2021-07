Volteggio: dopo Budapest si guarda ai Mondiali Junior

Bologna, 4 luglio 2021 – Si è recentemente svolto a Budapest (Ungheria) il Concorso Internazionale di Volteggio che ha visto numerosi atleti italiani junior e senior in gara.

L’appuntamento è stato di particolare importanza per gli azzurri, in quanto valido per l’acquisizione delle qualifiche per i Campionati Mondiali Junior e Senior 2021 della disciplina.

Molti i bei punteggi incassati dai nostri. Con tante posizioni ai vertici delle classifiche delle diverse categorie.

Nella categoria Male Individual Senior 3*, Lorenzo Lupacchini si colloca al vertice assoluto con ben 8. 528 di punteggio totale. Longer Laura Carnabuci, cavallo Rosenstolz. Questo il team che ancora una volta fa suonare l’Inno di Mameli in un importante momento di confronto internazionale. Terzo con un ottimo 7.454 Davide Zanella, longer Claudia Petersohn, cavallo Orlando Tancredi.

Nella Female Individual Senior 3* spicca il terzo posto della nostra plurititolata Anna Cavallaro. Longer Nelson Vidoni, cavallo Monaco Franze 4. La prova è stata chiusa con un totale di 7.583. Brilla anche Rebecca Greggio, longer Claudia Petersohn, cavallo Orlando Tancredi, con il totale di 7.548 (5° posto della classifica generale).

Nella Individual Senior 1* secondo e terzo gradino del podio sono azzurri. Rispettivamente con Irene Calabria, longer Silvia Lucchesi, cavallo Ducati e Manuela Sasso, longer Nelson Vidoni, cavallo Dante.

Gradino più alto del podio per la categoria Pas de Deux Junior 2*, grazie alla bella prestazione di Sofia Crippa e Greta Gemignani, longer Kevine Moneuse, cavallo Filon che hanno chiuso con il punteggio di 7.024.

In evidenza nella Female Individual Junior 2* il terzo posto di Marika Anselmi, cavallo Monaco Franze 4 longiato da Nelson Vidoni. Chiudono con un totale di 7.091 in una gara che ha visto ben 15 partenti.

Chiude al 3° posto nella Female Individual Junior 1* Ursula Seeger, longeur Silvia Lucchesi, cavallo Ducati.

Nella Male Individual Children 1* brilla il 7.006 di Jan Stellahaegi, longer Nelson Vidoni, cavallo Monaco Franze 4. Ancora un italiano nella classifica dei due soli appartenenti a questa categoria di giovanissimi, Tommaso Comi, longer Laura Carnabuci, cavallo Lambic Van Strokappeleken.

Le classifiche complete sono disponibili QUI

Tenuto conto anche delle performance di Budapest, sono in procinto di essere inviate dalla FISE – dipartimento Volteggio, le iscrizioni nominative per i Campionati del Mondo Junior, che si svolgeranno dal 28 luglio al 1° agosto in Francia, a Le Mans