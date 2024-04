Henrik & Edward rimangono sul tetto del mondo

Riyadh, sabato 20 aprile 2024 – La forza agonistica di Henrik von Eckermann e di King Edward è impressionante. L’anno scorso il campione svedese aveva dichiarato che l’obiettivo principale della sua stagione era la Coppa del Mondo: e l’ha vinta. Quest’anno Henrik von Eckermann ha dichiarato che avrebbe puntato senza alcun dubbio a rivincere la Coppa del Mondo: e l’ha rivinta… !

Oggi a Riyadh è andata in scena la terza prova della finale della Coppa del Mondo di salto ostacoli e il francese Julien Epaillard su Dubai du Cedre ha messo il numero uno del mondo sotto una forte pressione senza concedergli alcun vantaggio: il suo portentoso doppio zero costringeva von Eckermann a fare altrettanto per vincere. Con un errore infatti ci sarebbe stato un barrage, dal momento che Epaillard si trovava appunto a 4 penalità al termine dei due percorsi odierni. Quindi Henrik ed Edward non avrebbero potuto sbagliare nulla, tutt’al più raccogliere qualche penalità sul tempo massimo…

Questa però è la classica situazione in cui il campione svedese e il suo cavallo esaltano le loro portentose qualità: il cavaliere la freddezza, la precisione, il calcolo, la determinazione; il cavallo lo scatto, l’agilità, la forza, l’elasticità. Un cocktail che per lo spettatore rappresenta uno spettacolo tecnico entusiasmante.

Henrik von Eckermann e King Edward non hanno commesso alcun errore e hanno quindi vinto. Aggiungendo l’ennesima perla a una collana di successi impressionante: Olimpiadi, Campionato del Mondo, Coppa del Mondo… tutto in oro luccicante, una vittoria sull’altra per confermarsi uno dei binomi più forti dell’intera storia del salto ostacoli mondiale.

LA CLASSIFICA DELLA TERZA PROVA

https://results.hippodata.de/2024/2430/docs/03c_result.pdf

LA CLASSIFICA FINALE

https://results.hippodata.de/2024/2430/docs/final_standings.pdf