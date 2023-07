Ponyadi KEP Italia 2023: è ancora Lombardia!

Arezzo, 29 luglio 2023 – Non c’è due senza tre!

La Lombardia per il terzo anno consecutivo si è aggiudicata oggi, sabato 29 luglio, le Ponyadi KEP Italia negli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre (Arezzo).

La manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Sport Equestri ha visto all’opera oltre 1000 bambini e circa 1200 pony ospiti della struttura aretina che ha garantito a partecipanti e accompagnatori una splendida ospitalità.

Con un totale di 38 medaglie d’oro, 23 d’argento e 14 di bronzo, dunque, la regione bianco verde ha conquistato la vetta della graduatoria nel Medagliere della manifestazione interamente dedicata ai pony e ha riportato a casa la Coppa Challenge per il 2023.

Foto Marco Proli

Al secondo posto si è classificata la regione di casa, la Toscana, in grado di allungare nell’ultima giornata di gara e guadagnare due posizioni rispetto alla giornata di ieri, conquistando 12 ori, 16 argenti e 12 bronzi.

Terzo posto per il Piemonte, la cui rappresentativa ha messo al collo 11 medaglie d’oro, 8 d’argento e 11 di bronzo.

Le Ponyadi Kep Italia hanno visto in campo per quattro intere giornate bimbi e pony impegnati in ben 22 discipline e specialità diverse fra quelle gestite dalla Federazione Italiana Sport Equestri e per la precisione: Gimkana 2; Gimkana Jump 40; Gimkana Cross; Pony Games; Carosello; Presentazione; Piccolo Gran Premio; Run & Ride; Salto Ostacoli; Concorso Completo; Country Jumping; Dressage; Volteggio; Endurance; Horseball; Attacchi; Polo; Reining; Paraendurance; Attacchi Integrati, Paradressage e Parareining.

Foto Marco Proli

Al di là dei risultati, delle medaglie, dei successi le Ponyadi Kep Italia 2023 sono stati un grandissimo momento di festa e di aggregazione per i mini cavalieri e le mini amazzoni, che hanno avuto la possibilità di condividere un momento di crescita, non solo sportiva, ma anche di vita.

Comunicato Fise

