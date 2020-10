Seconda tappa per Cavallo Magazine Lab

Dal nord al sud passando dal centro: Cavallo Magazine Lab gira l’Italia e per la seconda tappa arriva in Umbria. Sarà infatti il Circolo Ippico Regno Verde con il padrone di casa, l’istruttore federale Gianluca Quondam, a ospitare il nuovo training organizzato dalla nostra testata con il prestigioso patrocinio della Federazione Sport Equestri.

Dopo l’appuntamento della Scuderia San Francesco con Luca Moneta, questa nuova giornata (già sold out dopo poche ore dal via delle iscrizioni) sarà curata dal cavaliere Arnaldo Bologni che suddividerà in due parti il suo intervento: la prima, quella della mattina, si focalizzerà sulla gestione del cavallo e sul lavoro in piano in modo da arrivare alla parte pomeridiana, quella sul salto, in perfetta sintonia con il cavallo.

Bologni metterà al servizio dei sei allievi tutta la sua esperienza come cavaliere e come tecnico federale per far crescere i ragazzi e dar loro consigli e suggerimenti utili nella gestione quotidiana. Anche in questo secondo Lab non mancano i professionisti che accompagnano tutti gli appuntamenti:

Elena Giulia Montorsi (psicologa dello sport e performance coach), Davide Testori (preparatore atletico), Johannes Spitaler (osteopata e fisioterapista per cavalli e cani). Attraverso le loro sedute andranno a fornire nuovi strumenti di conoscenza, sia personale che sull’animale.

Equilibrio fisico, mentale e giusta attenzione alla muscolatura del cavallo: queste le regole d’oro che verranno svelate nella giornata. Anche in questa tappa verrà consegnato l’ambitissimo “welcome kit di CM Lab” contenente delle vere esclusive brandizzate che hanno già attirato l’attenzione di chi ha seguito la prima tappa dai social.

Già, perché le giornate verranno riprese sui nostri canali con pillole, live e stories che documenteranno il clima e l’adrenalina di questi stage con tanto di interviste e botta e risposta con i vari protagonisti. Un progetto che ha visto la realizzazione anche grazie a numerose realtà che hanno voluto sostenere i giovani e l’apprendimento, tra cui Acme, Harrison Horse Care, Safe Riding, Herbalife.

Le tappe successive saranno in Emilia Romagna nella scuderia di Arnaldo e Filippo Bologni, in Toscana al Riding Club Mugello con Licinio Grossi e infine l’ultimo appuntamento in Piemonte alla Società Ippica Torinese sempre con Grossi. Per chi volesse salire in sella con noi o saperne di più basta scrivere all’indirizzo email: cmlab@speweb.it