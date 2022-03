Andrea Cisternino: aggiornamento del 27 marzo 2022 dal Rifugio Italia KJ2

Kiev, 27 marzo 2022 – Buone notizie dall’Ucraina, o quanto meno notizie non troppo cattive.

Andrea Cisternino, che è rimasto accanto agli animali del Rifugio Italia KJ2 che ha sede nei dintorni di Kiev, ieri è riuscito a mettersi in contatto e a dare notizia di sé.

Sta bene, compatibilmente con la situazione e ha raccontato dei contadini che abitano vicini e gli hanno portato patate e cipolle: persone belle come lui, che anche nei momenti di difficoltà trovano la forza di aiutare gli altri.

Speriamo comunque arrivino presto al rifugio gli aiuti che sono partiti dall’Italia nei giorni scorsi.