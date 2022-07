Parigi 2024: Games Wide Open

Bologna, 26 luglio 2022 – A due anni dall’inizio delle competizioni, Parigi 2024 fa l’occhiolino a quanti – almeno per il segmento equestre – stavano già iniziando a fare pressing. “Doucement, doucement” sembra rassicurare il Comitato organizzatore che proprio ieri ha lanciato una potente release di contenuti per l’evento a cinque cerchi.

In primis lo slogan… “Games wide open”, che tradotto potrebbe suonare come ‘Giochi aperti’, in un claim che vuole riassumere la volontà di radunare sotto l’ombrello olimpico quanta più gente possibile. Un’apertura planetaria per far sentire a quante più persone possibili, lo spirito e i valori sportivi olimpici.

L’ambizione di Parigi 2024 è aprire i Gioci come mai prima d’ora per creare una nuova e più intensa esperienza, attraverso moltissime attività e iniziative che troveranno nella capitale francese un palcoscenico ideale e molto ricco

Nel giardino di Versailles…

Per quanto riguarda più nel dettaglio gli sport equestri, è stato reso noto un calendario di massima degli eventi che saranno ospitati dal Parco del Castello di Versailles. Interessante la ‘variazione sul tema’ con l’inserimento del Free Style nella sezione del salto ostacoli. Ma parte del programma proposto dal CO parigino è ancora al vaglio della Fei.

A oggi, ecco come dovrebbe essere l’ordine di svolgimento degli sport equestri

27 luglio 10-18 Prova di dressage – Completo

28 luglio 10,30-15 Prova di Cross – Completo

29 luglio 11-16,30 Prova di salto ostacoli – Completo

30 luglio 11-16 Grand Prix Team and Individual Qualifier Day 1 – Dressage

31 luglio 11-16 Grand Prix Team and Individual Qualifier Day 2 – Dressage

1 agosto 10-15,45 Team Grand Prix Special* (under discussion with FEI) – Dressage

2 agosto 14-17,45 Jumping Individual Qualifier (under discussion with FEI) – Salto Ostacoli

3 agosto 10-12,30 Jumping Individual Final (under discussion with FEI) – Salto Ostacoli

4 agosto 11-15,30 Individual Grand Prix Freestyle – Dressage

5 agosto 11-13,45 Jumping Team Qualifier (under discussion with FEI) – Salto Ostacoli

6 agosto 14-16,30 Jumping Team Final (under discussion with FEI) – Salto Ostacoli

