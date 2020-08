Ramses, il cavallo due volte fortunato

Pesaro Urbino, 14 agosto 2020 – C’è gente nata con la camicia, è risaputo: baciati dalla fortuna, cugini Gastoni in un mondo di Paperini sbofonchianti.

E Ramses, prestante cavallo baio di 20 anni, è così fortunato da farci pensare di essere parte della prima categoria.

E’ lui infatti il cavallo caduto nel tombino lasciato aperto in un campo, rimasto coi posteriori in quel buco vigliacco.

Ma poi salvato dai Vigili del Fuoco: del tutto illeso, incredibilmente, dopo 3 ore passate in quella pericolosissima situazione.

Per metterlo in salvo i pompieri hanno dovuto farlo sedare dal medico veterinario Antonio Antonini.

Poi sollevarlo con una gru: Ramses, Francesco e altri due cavalli coi relativi cavalieri erano passati di lì durante una escursione in sella.

Il pozzetto era senza protezione alcuna e sommerso nella vegetazione alta, una vera e propria trappola a cielo aperto.

Ma per questo cavallo è il secondo colpo di fortuna della vita.

Ramses infatti è un cavallo adottato qualche anno fa da Francesco Ferone e dalla sua famiglia dopo la chiusura dell’agriturismo dove faceva il cavallo da passeggiata e maneggio.

Francesco Ferone è un laureato in psicologia.

Nella Marche, a Monte Polo, lavora sul rapporto etico-relazionale tra persone e cavalli: bada molto più al loro benessere a insegnare agli umani ad averne rispetto che ai fronzoli o alle esteriorità di vario genere.

Quasi tutti i suoi cavalli sono stati adottati tramite Horse Angels, li gestisce secondo i canoni della maggiore naturalezza possibile.

Tranne i casi in cui occorre ferratura per precisi motivi di salute i sui amici con la criniera sono tutti barefoot e montati in capezzina.

Esce con loro per (solitamente…) serene passeggiate nella meravigliosa natura che circonda il suo centro e tiene a far instaurare un rapporto uomo/cavallo che sia terapeutico per il primo elemento del binomio.

Potete trovare la sua storia anche su Horse Angels, il reportage di Cinzia Canneri che ha vinto l’edizione 2020 di Voci per i Cavalli.

Francesco Ferone ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Ringrazio infinitamente i Vigili del Fuoco della mia provincia, Pesaro Urbino, che insieme al fantastico veterinario Antonio Antonini hanno salvato la vita al mio cavallo Ramses, caduto in passeggiata e incastrato in un pozzetto di 1m x 1m lasciato scoperto. E in più nascosto dall’erba alta ai bordi di uno stradino interpoderale (dove passano anche persone) da un incosciente proprietario dei terreni limitrofi (a cui farò causa). Spesso si scrive per lamentarsi, ma io volevo ringraziare il miracolo che hanno compiuto salvando Ram da una situazione disperata durata ore. Tutti i cavalli al ritorno in maneggio hanno nitrito, felici del loro amico scampato miracolosamente a una orribile morte”.

Qui la fonte della notizia, da Il Resto del Carlino