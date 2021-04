Badminton: ci proviamo con Equestriad™…

Bologna, 17 aprile 2021 – Mai montato a Badminton? Ok, cambiamo domanda… Avete almeno mai sognato di montare a Badminton? Per aiutarci a realizzare questo e altri ambiziosissimi sogni agonistici, a maggio verrà lanciata Fei Equestriad™ World Tour, il gioco che come target ha gli appassionati equestri di tutte le età e un pubblico potenziale di bilioni di giocatori. In più di 175 paesi.

Sviluppato da GoGallop Studios, leader nella produzioni di giochi per mobile in tutto il mondo, Fei Equestriad™ World Tour simula le gare di completo, con le prove di dressage, cross e salto, che ogni cavaliere ha sempre sognato.

I completi ai quali si potrà partecipare sono: Badminton, Burghley, Kentuky e Adelaide. Tutti 5 stelle… E i percorsi saranno realizzati da Mike Etherington-Smith, Captain Mark Phillips and Ian Stark. Alla partenza, troveremo anche cavalieri del calibro di Ingrid Klimke e Michael Jung.

«La maggior parte dei giochi equestri che abbiamo realizzato in passato – spiega Craig Laughton, CEO della GoGallop Studios – riguardava mondi fantastici. In questo caso invece, abbiamo voluto aderire il più possibile alla realtà. Fei Equestriad™ World Tour vuole dare voce alla comunità equestre e a chi ama i cavalli. Se questo gioco potrà ispirare le prossime generazioni di completisti, sarà il nostro successo pieno!».

La quota Fei

La Federazione internazionale partecipa al progetto Fei Equestriad™ World Tour dell’australiana GoGallop Studios con un accordo, valevole 5 anni, sui diritti del marchio Fei e su quelli dei nomi registrati delle proprie manifestazioni e serie. Dal lancio della prima versione di Equestriad™, nel novembre del 2020, il gioco ha fatto registrare 1,4 milioni di download. Numeri certo importanti che hanno spinto la Fei a ragionare anche su gare di salto ostacoli e dressage. Per il futuro…

Come si gioca

Dopo una introduzione sui principi basilari dell’horsemanship, e una volta raggiunti i requisiti minimi in eventi di qualificazione, i giocatori possono progredire fino ai completi a 5 stelle, dove vengono giudicati su tempo, controllo e aspetto. Più i giocatori allenano e curano il cavallo, più questo garantirà buone performance. I giocatori possono competere a titolo individuale o a squadre con amici anche dall’altra parte del mondo.

È possibile personalizzare il proprio look in termini di abbigliamento, oppure scegliere i segni particolari del cavallo, come liste o balzane. È perfino possibile scegliere la razza che si preferisce.