bandanashop.it: il cliente al centro. Insieme ai cavalli

Bologna, 4 aprile 2023 – Nell’intento di fare della propria passione un lavoro, la famiglia Moschen apre bandanashop.it, il proprio negozio di vendita on-line di articoli per la monta western specializzandosi nell’abbigliamento e negli accessori e in particolare negli stivali e nei cappelli.

La spinta a intraprendere questa attività è legata alla propria esperienza nel mondo dell’equitazione che ha luogo in un maneggio della Val di Non in Trentino Alto Adige.

Andrea e Alessia, padre e madre di quattro ragazzi, si sono accorti che i loro figli quando si trovano al maneggio non sentono l’esigenza di avere in mano un telefono. E passano invece il loro tempo a divertirsi e parlare con gli amici. Al contrario, lontano da questo luogo, la tendenza di tutti i ragazzi è quella di perdersi nell’uso di dispositivi elettronici.

Un altro aspetto interessante dell’equitazione è che nel contatto con il cavallo il tempo si dilata. Questo avviene inevitabilmente se si vuole trovare la sintonia giusta cavallo cavaliere. Ci vogliono tempo e pazienza ed i ragazzi come gli adulti si perdono in questo rapporto dimenticandosi della fretta e godendosi appieno le giornate.

Dicono Andrea e Alessia: «Ci piace la vita all’aria aperta tra natura e animali, il fatto che ci si stanca e ci si sporca, il senso di libertà che questo ti restituisce e le amicizie autentiche che nascono in questo ambiente. Il rapporto che si instaura con il cavallo che è una crescita continua. In ogni caso non si tratta solo di uno sport. Ma di un vero e proprio stile di vita e come ogni stile di vita anche questo richiede un modo di vestire e accessori per sé e per il proprio cavallo. Con il nostro sito www.bandanashop.it vorremmo dare il nostro contributo a questo stile di vita. Speriamo di coinvolgervi e di trasmettervi tutta la nostra passione. Invece per chi questa passione la ha già speriamo di potervi offrire articoli di vostro gusto. Ci impegneremo al massimo perché il servizio sia all’altezza delle vostre aspettative».

Il cliente al centro

L’e-commerce bandanashop.it dispone di un proprio magazzino e tutta la merce che risulta disponibile sul sito si trova effettivamente in azienda. Questo consente di effettuare consegne molto veloci. Qualora l’articolo ricevuto non andasse bene, vi è la possibilità di restituirlo. Il sito offre la possibilità di parlare direttamente con Andrea o Alessia attraverso una chat per avere tutte quelle informazioni che non sono disponibili sul sito e aiutare i clienti nella scelta degli articoli.

Il cliente al centro è sicuramente un obbiettivo di bandanashop e questo spinge i due titolari a un continuo impegno per migliorare la comunicazione, le informazioni, le foto, la velocità nelle risposte e nella spedizione. «Ricordo ancora – dice Andrea – l’emozione del primo ordine. Quando è arrivato eravamo in magazzino tutti insieme a mettere in ordine della merce appena arrivata e i ragazzi hanno fatto un’urlo di gioia. L’attenzione verso i nostri clienti deriva da quella gioia che ci rende grati di ogni singolo ordine che riceviamo».