Cavalli in Villa: il Gran Finale

Vicenza, 28 settembre 2022 – Villa Caffo Navarrini ha accolto lo scorso week end un folto pubblico, oltre 10mila persone, che ah preso parte alla kermesse “Cavalli in Villa”, che elegge il cavallo ad alfiere della cultura all’interno delle dimore e dei parchi di alcune tra le più prestigiose ville venete.

Oltre 300, infatti, i cavalli che ogni giorno hanno orbitato negli spazi della villa dal 23 al 25 settembre scorso, e circa 500 i cavalieri e le amazzoni di rilievo internazionale scesi in campo nel concorso ippico, tra i quali olimpionici come Vincenzo Chimirri e campioni come Fabio Brotto, Alessia Marioni, Giacomo Bassi e Gianluca Palmizi.

Oltre 100, poi, le aziende coinvolte nell’evento che ha visto inoltre accorrere tantissimi bambini, circa 400 al giorno con più di 200 nuove patenti FISE fatte quotidianamente.

La cena di beneficienza di sabato 24 settembre, con oltre 60 invitati e la presenza di Riky Biason e Riccardo Patrese che hanno anche ufficializzato le premiazioni di alcune categorie di concorso, ha raccolto 1.300 euro devoluti all’associazione Car & Share, che aiuta i bambini in India, mentre anche i numeri dell’equiturismo non sono stati da meno: 500, tra cavalieri e amazzoni, hanno percorso in sella il territorio circostante, e sono state 3 le associazioni di turismo equestre del territorio coinvolte nella tappa.

“La Dotta”, anche così è nota la dimora settecentesca, si appresta ora ad accogliere altrettanti ospiti nel week end alle porte (1 e 2 ottobre), che vedrà il gran finale 2022 di “Cavalli in Villa” con un ricco programma di iniziative e appuntamenti e l’arrivederci al prossimo anno.

Dall’intervento dell’artista veneto Saul Costa sul tema “L’artistico Destriero”, sabato alle 16.30, fino al convegno che inizierà alle 18 in villa (aperto al pubblico) moderato dal presidente del Salone d’Impresa Ferdinando Azzariti dal titolo “L’Importanza dei Corpi Intermedi per il Nord Est 2030: i Sistemi Territoriali Avanzati come drive changer”. Il docente universitario ne discuterà con Federico Capraro, Presidente ASCOM Treviso, con l’avvocato Luigi Garofolo, Presidente Fondazione CassaMarca e con Morena Martini, Sindaco di Rossano Veneto: guardando verso l’Agenda 2030 proposta dall’ONU per l’ambiente, i relatori si soffermeranno nel tratteggiare un percorso volto a un nuovo modello di sviluppo, verso la creazione di Sistemi Territoriali Avanzati.

Durante tutto il fine settimana il cavallo sarà come sempre protagonista indiscusso.

Dal concorso ippico di salto ostacoli B*, unito ad altre dimostrazioni equestri a carattere promozionale e divulgativo, al Villaggio del Bambino, con il battesimo della sella per i più piccoli, fino alla possibilità di prenotare gratuitamente test e gite in E-Bike. E ancora spettacoli di arte equestre con il team artistico di Rudy Bellini e le performance di Franz Pagot, direttore artistico della tappa, che porterà in scena una battaglia a cavallo con armature e spade raccontando come si lavora con questi animali nei set dei grandi film, fino agli stuntman “Action Horses”, che terrano tutto il pubblico con il fiato sospeso nelle loro velocissime e adrenaliniche acrobazie a cavallo, e lo spettacolo del Circolo ippico “L’Isola” con Carlotta Agnoletto, portato lo scorso anno al Gran Galà di FieraCavalli, con 12 pony in libertà e i relativi 12 cavalieri-artisti.

Ospiti unici nell’ultima tappa di Cavalli in Villa i giganti Cavalli Agricoli Italiani da Tiro Pesante Rapido (CAI TPR) e l’associazione “Passione CAI TPR”, che porterà in mostra la versatilità e la bontà di questi enormi e affascinanti animali: dalla presentazione di razza, fino alla prova di addestramento del cavallo da terra e quella con i finimenti tradizionali agricoli.

Vedremo questi maestosi cavalli trainare anche carrozze, mostrando la propria leggerezza e maneggevolezza, ed esibirsi in spettacoli di arte equestre in libertà, con la giovanissima artista equestre Michela Gazzola e i suoi CAI TPR Giara e Nikita, per stupire infine tutto il pubblico con i percorsi di Horse Agility dove gli enormi cavalli saranno portati da bambini.

Presenti questo week end anche altre discipline equestri a titolo divulgativo: l’Horseball, l’equivalente della pallacanestro ma a cavallo, e il Polo.

“Il successo della tappa di cavalli in Villa appena conclusa è dovuto alla forza del Comitato organizzatore, all’impegno dell’amministrazione comunale di Rossano Veneto e dei relativi dipendenti, che hanno creduto fortemente e concretamente in questo progetto che avrà, senza dubbi, uno sviluppo futuro partendo già dal 2023” ha affermato Paolo Zurlo, perno organizzativo e operativo nonché show director di questa tappa di Cavalli in Villa.

Per vedere il programma dettagliato dell’evento dell’1 e 2 ottobre consultare qui.

