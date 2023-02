Torna l’Antica Fiera di Godega di Sant’Urbano, e tornano anche gli asini!

Treviso, 6 febbraio 2023 – Dopo due edizioni di stop forzato a causa della pandemia (nel 2020 e 2021) ed uno slittamento dell’appuntamento nel 2022 ad aprile, torna come tradizione nel primo fine settimana di marzo l’Antica Fiera di Godega, che darà il la a tutti gli eventi fieristici del 2023.

L’appuntamento, negli spazi di Godega Fiere, è da sabato 4 a lunedì 6 marzo 2023, sempre ad ingresso gratuito.

E torna in presenza, sempre negli spazi fieristici, il convegno “Appuntamento con il prosecco e le altre denominazioni vitivinicole del nostro territorio”: si terrà venerdì 10 febbraio alle 20.00.

Ad un mese dall’inizio dell’Antica Fiera di Godega fervono i preparativi.

“Finalmente – commentano il sindaco Paola Guzzo e il vicesindaco con delega all’Antica Fiera Paolo Attemandi – torniamo alla data storica, confermandoci il primo mercato dell’anno che apre tutti gli eventi fieristici di questo 2023. Arriviamo a questa nuova edizione con una buona prospettiva: l’interesse per la nostra fiera non è venuto meno, anzi. Le adesioni degli espositori, che si stanno chiudendo in questi giorni, sono molto buone: puntiamo ad arrivare alla storicità espositiva pre-pandemia, dunque a quella dell’edizione 2019, con circa 150 espositori distribuiti nei 20mila metri quadrati scoperti e nei 4mila coperti dei nostri spazi fieristici”.

Immancabili gli asini dell’asineria Asinomondo, che torneranno con le loro attività didattiche, dedicate in particolare al mondo dei libri e della lettura, nelle scuole di Godega di Sant’Urbano, asilo e primaria, a partire da lunedì 27 febbraio.

Settimana della Scuola dal 27 febbraio al 3 marzo 2023

1. ASINO ORARIO

Laboratorio creativo in classe . In seguito a una storia di Massimo Montanari, che l’autore racconta ai bambini, si effettuerà un laboratorio per la costruzione di un disco orario da regalare ai genitori

(durata 1 ora a classe)

2. GODEGA RIPULIAMOCI (evento speciale)

I bambini delle classi escono da scuola per una passeggiata eco sensibile insieme agli asinelli. Gli asinelli sono dotati di basto con ceste raccogli rifiuti. Ai bambini verranno fornite pinze speciali, guanti e pettorine per poter raccogliere i rifiuti. In questo contesto si sensibilizzano le giovani generazioni alla cura e all’amore per il proprio territorio.

3. ASINOBUS

La carovana degli asini e degli Alpaca accompagna i bambini a scuola partendo dalla rotonda di Bibano ogni mattina.

4. SPETTACOLO TEATRALE

Lunedì 6 marzo ore 15 in Fiera ‘L’Asino Gastonee la Principessa Malcontenta’ con la compagnia “Teatro del Cigno ” (durata h.1.30 )

6. MASSIMO MONTANARI INCONTRA BAMBINI E FAMIGLIE

venerdì 3 marzo ore 17 – Biblioteca

Massimo Montanari presenta “Maiale Fuori Cornice” una storia di libertà nella diversità. Incontro frontale con filastrocche e narrazioni tratte dall’ultimo

libro dell’autore (con proiezione di immagini) A seguire laboratorio creativo per dipingere il proprio maiale volante.

Attività in fiera dal 4 al 6 marzo 2023

1. RECINTO ASINI

Coccolasino, giochi di relazione e asinobus

2. RECINTO ALPACA

CoccolAlpaca, relazione e percorso informativo: conosciamo l’Alpaca

4. RECINTO PICCOLI ANIMALI PET THERAPY & PET EDUCATION

Interventi Assistiti con gli Animali, Educazione Comportamentale.

Gli animali che saranno presenti sono: coniglietti, porcellini d’india e tartarughe. Verranno organizzati giochi e laboratori per bambini per insegnare loro il giusto approccio e avvicinamento agli animali, anche attraverso piccole attività ludiche e ricreative.

LUDONKEY

La ludoteca a tema asinino. Giochi di una volta per giocare tutti insieme

ASINO A CALESSE

Passeggiate con il calesse della cooperativa Il Ponte

ANIMAL TRIS

Laboratorio di costruzione del gioco del tris con i sassi e cartoncini.

Un angolo di gioco e di divertimento costruttivo

Sabato 4 marzo: presentazione in fiera di VIAGGI BESTIALI il nuovo progetto di realtà che si occupano di viaggi con gli animali.

Nasce a Godega in occasione dell’Antica Fiera l’associazione dei professionisti che unendosi danno vita a un nuovo progetto di viaggi nella natura.

Ad annunciare l’Antica Fiera di Godega, come tradizione, il convegno dedicato al Prosecco e alle altre denominazioni vitivinicole del territorio. Dopo due edizioni svoltesi online, l’appuntamento torna in presenza, venerdì 10 febbraio dalle 20.00 nel padiglione di Godega Fiere.

Il focus dell’edizione 2023, come sempre coordinata e moderata da Fiorello Terzariol ambasciatore delle Città del vino, sarà sul mercato delle denominazioni, con un’attenzione particolare anche al tema “Flavescenza dorata della vite. Le proposte tecniche e politiche per affrontare la patologia nel 2023”.

Un tema di stretta attualità per il mondo vitivinicolo.

“Il nostro convegno ha ormai assunto e consolidato un’importanza a livello regionale, diventando ad ogni inizio anno e in vista della nuova stagione un punto di riferimento per tutto il mondo vitivinicolo del nostro territorio che si ritrova a Godega di Sant’Urbano per fare il punto sugli aspetti economici del sistema viticolo e su come fare azienda – sottolinea il vicesindaco Attemandi -. Quest’anno, inoltre, abbiamo voluto chiedere all’assessore regionale Federico Caner che ci illustri lo stato di fatto e le prospettive curative in tema flavescenza dorata, così da mettere in atto azioni preventive in vista della prossima annata”.

Dopo il saluto del presidente del Veneto Luca Zaia, dell’assessore regionale all’agricoltura e al turismo Federico Caner e del presidente dell’Unione Vini Veneti Pierclaudio De Martin, il convegno entrerà nel vivo con l’intervento di Alberto Zannol (direzione agroalimentare della regione Veneto) che farà il quadro sulla situazione del potenziale produttivo vitivinicolo per le denominazioni a Prosecco, Pinot grigio delle Venezie e Vini Venezia.

Poi la parola passerà ai presidenti dei Consorzi di tutela: Franco Passador per Vini Venezia doc e docg, Albino Armani per Pinot grigio delle Venezie doc, Elvira Bortolomiol per Prosecco docg Conegliano Valdobbiadene, Ugo Zamperoni per Prosecco superiore docg Asolo e Stefano Zanette per Prosecco

doc.

Il convegno è promosso dal comune di Godega di Sant’Urbano e partner dell’evento è la Cantina sociale cooperativa di Orsago.

“Finalmente – conclude il vicesindaco Attemandi – torniamo all’evento in presenza: crediamo che la vitalità delle persone si esprima al massimo proprio nell’incontrarsi e nel confrontarsi di persona, e non davanti ad uno schermo come siamo stati abituati negli ultimi anni”.

FB Godega Fiere

Ufficio stampa Antica Fiera di Godega 2023