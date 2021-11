Fieracavalli 2021: gli appuntamenti di venerdì 5 novembre 2021

Verona, 4 novembre 2021 – Si conclude con lo spettacolo equestre Fieracavalli Night Show – in programma

alle 19:30 presso il Pala Volkswagen (pad.8) – la prima giornata della 123a edizione del salone di riferimento

per il mondo del cavallo, segnando l’inizio di due weekend (4-7 e 12-14 novembre) nel segno della passione

equestre.

Di seguito gli appuntamenti da segnare in agenda per la giornata di domani, venerdì 5 novembre:

LE RAZZE ITALIANE

Prosegue anche durante la seconda giornata il palinsesto del Padiglione 1 dedicato alla promozione e alla

valorizzazione delle razze italiane con l’83a Mostra Nazionale e vetrina della biodiversità del CAITPR e il IV

Campionato Nazionale Puledri Haflinger. Gli esemplari italiani sono protagonisti anche nel Salone Italialleva

(Pad. 2), dove cavalli Bardigiani, Murgesi, Maremmani, Haflinger e CAITPR sono impegnati in esibizioni, parate

e caroselli.

Al Cavallo da Sella Italiano, eccellenza nel nostro Paese e a livello europeo, è dedicato il Padiglione 3. Tra le

iniziative promosse dal MIPAAF – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per il

miglioramento qualitativo e quantitativo di questa razza, sono previsti i concorsi di morfologia e di Salto in

libertà per i puledri di 2 anni e 3 anni.

LE COMPETIZIONI SPORTIVE

Per gli appassionati di salto ostacoli l’appuntamento è nel Pala Volkswagen (Pad. 8) dove è in programma

l’esordio delle competizioni del CSI5*- W e la seconda giornata di gare del Gran Premio 123×123 – per le

categorie Bronze e Silver – e delle categorie dell’Italian Champions Tour.

Teatro delle competizioni sportive anche l’Arena FISE. Qui si possono ammirare le giovani promesse del salto

ostacoli gareggiare per il titolo di Best Rider Progetto Sport, il Master Sport (categorie Bronze, Silver e Gold),

la Coppa Campioni Pony e il Trofeo Pony.

LO SPETTACOLO EQUESTRE

Domani spazio anche per lo spettacolo equestre. Gli artisti Alex Giona e Valentina Giusti dell’Accademia Gala

d’Oro si esibiscono nell’Area A Ecopneus UISP con una lezione dimostrativa di lavoro in libertà applicato allo

spettacolo. Sempre nell’Area A un gruppo di bambini affetti dal Disturbo dello Spettro Autistico mettono in

scena Oro Blu: un carosello con musica e voce narrante, a cura dell’ASD Horse Valley, che testimonia i risultati

raggiunti dai piccoli cavalieri a seguito del percorso sperimentale Riding the Blue, nato con lo scopo di

mettere in luce i benefici degli Interventi Assistiti con il Cavallo nel trattamento di questa sindrome.

Sono invece cinque detenuti della Casa Circondariale di Montorio i protagonisti dell’esibizione di teatro

equestre in programma nel Padiglione 1 durante la quale dimostrano le abilità acquisite durante un corso

iniziato a luglio di quest’anno, in collaborazione con FISE Veneto e Horse Valley – Corte Molon.

Ultimo, ma non per importanza HorseSymphony: progetto dell’Associazione Helicona che propone

un’esperienza in equilibrio tra fisicità ed emotività da un lato e l’organizzazione del sapere dall’altro con una

particolare attenzione sulla musica e sull’improvvisazione.

INCLUSIONE SOCIALE E TURISMO EQUESTRE

I progetti di inclusione sociale promossi da Fieracavalli, dal reinserimento dei detenuti all’arte terapia, fino

agli Interventi Assistiti con il cavallo per il trattamento del Disturbo dello Spettro Autistico nei bambini, sono

oggetto di approfondimento negli incontri organizzati nell’Area Forum AGSM AIM Il Viaggio che cambia del

Padiglione 4.

Nello stesso spazio sono inoltre previsti gli interventi di alcune fra le migliori scuole di addestramento del progetto Horse Friendly Arena che in questa occasione raccontano segreti, consigli e

aneddoti, promuovendo i principi di un addestramento nel segno di una comunicazione “naturale” non

coercitiva.

Riflettori puntati anche sull’equiturismo con tavole rotonde a scopo formativo e divulgativo per valorizzare

le potenzialità di questo modo di viaggiare lento e “green”.

INTRATTENIMENTO FORMATO FAMIGLIA

Per le famiglie e i bambini, gli appuntamenti da non perdere sono al Padiglione 1. Nello spazio dedicato

all’Area Family i più piccoli possono accarezzare, conoscere, comunicare con il cavallo e cavalcare per la

prima volta grazie al Battesimo della Sella. Spazio anche per l’arte con i laboratori artistici dove i bambini

possono dipingere e creare piccole opere d’arte con il cavallo come soggetto.

L’arte torna grande protagonista del Padiglione 2 con la terza edizione della mostra di arte contemporanea

Art&Cavallo che quest’anno amplia i suoi orizzonti coinvolgendo artisti da ogni parte del mondo.

E per concludere la giornata, gli amanti dell’atmosfera a stelle e strisce possono partecipare ai balli country

e alle line dance nell’Area esterna A.

LO SHOPPING EQUESTRE

Oltre a offrire il meglio dell’allevamento, dello sport e dello spettacolo equestre, da sempre Fieracavalli è

meta preferita per chi vuole curiosare anche tra le centinaia di stand di artigiani e produttori made in Italy

che, per questa occasione, offrono sempre prezzi interessanti per abbigliamento, accessori, articoli regalo e

tanto altro.

Nel Padiglione 7 si va alla ricerca del prodotto più performante e prestigioso tra i marchi d’élite che, ogni

anno, presentano i loro nuovi prodotti. Tra i kep di spicco c’è il nuovo Kooki Lady targato Kask, un caschetto

composto da due gusci con sistema a iniezione ed un’imbottitura interna in tessuto idrofilo traspirante e antibatterico

dotata di fit-system integrato. Safe Ridingquest’anno rilancia con la nuova versione delle sue staffe S-Light,rendendole

adatte ai giovani appassionati. Infatti, grazie al minore spazio fra pedana e arco di sicurezza, le staffe S-mini

mantengono tutte le qualità in un formato più piccolo e più leggero per i bambini dai 6 ai 14 anni. Selleria

Equipe, invece, presenta in fiera la sella EK Allegra dal design completamente rinnovato dotata di arcione in

carbonio per un fit ottimale nel rispetto del garrese e del movimento di spalle del cavallo.

Tra le novità del Padiglione 6, l’azienda eQuick lancia ufficialmente sul mercato l’unica stinchiera al mondo

con un peso intercambiabile dal vario calibro (max. 500 gr a gamba come da regolamento FEI) che può essere

svitato e cambiato con uno più leggero in base alle esigenze del proprio cavallo. Tra gli stand più attesi torna

anche l’outlet dei prestigiosi stivali Parlanti che offre alla clientela prodotti ad un prezzo davvero competitivo.

Spazio anche allo stile western da Comancheros, tra cappelli, bolo tie, camice ed anche esclusivi chapsin pelle di vitello

lavorati a mano e realizzati con più di 3.000 Swarovski originali a capo.

Comunicato stampa Fieracavalli