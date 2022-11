Fieracavalli Verona, Alessandro Borghese e gli street foodies: Sapore di Razza

Verona, 1 novembre 2022 – La grande novità della 124ª edizione di Fieracavalli, in programma dal 3 al 6 novembre 2022 a Verona, è l’evento speciale che vede protagonista il meglio della cucina regionale italiana: Sapori di Razza è il doppio concorso che eleggerà il migliore street food della manifestazione equestre e il miglior piatto dedicato alla fiera eseguito da ristoratori del centro storico di Verona.

Ospite d’eccezione per la prima edizione del contest non poteva che essere Alessandro Borghese, rinomato chef e amatissimo showman che da alcuni anni, complici sua moglie e le sue figlie, è diventato assiduo frequentatore del mondo equestre.

Sarà quindi Alessandro a raccontare al pubblico, attraverso i canali social ufficiali, quanto sia importante la cultura equestre e agricola dei nostri territori e come abbia condizionato le ricette dei più noti piatti regionali italiani e veneti in particolare.

Sarà una giuria di esperti – composta dal Presidente di Veronafiere Federico Bricolo, il vicedirettore de La Repubblica Francesco Bei, l’influencer e amazzone Paola Caruso e lo chef veronese Pietro Battistoni del ristorante Al Calmiere – a decretare i due vincitori del contest, insieme all’aiuto del pubblico.

Si chiama Sapori di Razza Street Food 2022 il premio che acclamerà il miglior ristorante su due ruote presente in Fiera.

Dal Lazio alla Toscana, passando per il Veneto, giù fino in Sicilia, sono 4 i finalisti che si sfidano per il titolo di miglior ristoratore su ruote: Terre di Maremma, Porcobrado, Pearà on the Road e Pasticceria Primavera.

Sapori di Razza Città di Verona 2022 è, invece, il riconoscimento fortemente voluto da Veronafiere e dai Ristoranti Tipici riconosciuti dal Comune di Verona che vede il loro coinvolgimento chiamati a realizzare un piatto dedicato a Fieracavalli, secondo delle precise linee guida condivise, con l’obiettivo di valorizzare il legame tra la città e la sua manifestazione fieristica più antica e più popolare.

Sono 3 le osterie tradizionali in competizione: l’Osteria Caffè Monte Baldo in via Rosa 12, l’Osteria Verona Antica in via Sottoriva 10 e

l’Osteria del Cavaliere in Piazzetta Scala 3.

La giuria di esperti assegnerà i suoi punti, ma a fare la differenza sulla decisione finale sarà il grande pubblico di appassionati e curiosi che, durante i 4 giorni di manifestazione, potrà assaggiare le prelibatezze on the road dei finalisti nell’area food di Fieracavalli e i piatti dedicati alla manifestazione nei ristoranti del centro storico di Verona, votando sul sito fieracavalli.it il migliore delle due categorie.

Pubblico e giudici esprimeranno le loro preferenze e a coronare il tutto sarà proprio lo chef Alessandro Borghese.

A lui è affidata la premiazione dei due vincitori del contest domenica 6 novembre alle 12.15 in area esterna A e in diretta Instagram.

