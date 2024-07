Anche ad Aachen la Puglia c’era: con il Murgese Luca Pastore di Vallenza

“Salve amici e allevatori della razza Murgese! Mi chiamo Stefan Baumgartner, molti di voi conoscono me e mia moglie Sylvia da molti anni.

Come famiglia, rappresentiamo il “ Progetto Murgesi ” in Germania. Vi invio le foto del gala di apertura di uno dei più grandi eventi ippici del mondo, il. Siamo stati selezionati con il nostro magnifico Murgese “Luca Pastore di Vallenza” allevato dalla famiglia Ricci per rappresentare l’Italia.