Stern dei Folletti ancora a segno negli States

Bologna, 7 febbraio 2022 – Orgoglio italiano dalla Sicilia alla California, con un’altra bella affermazione di Stern dei Folletti nel GP Farmvet da 25mila dollari nello Csi3* di Thermal, nell’International Desert Circuit III.

Stern dei Folletti, è un prodotto del ‘dottore’ dell’allevamento siciliano Salvatore Merendino, che ha creato più di un eccellente cavallo nella sua appassionata carriera.

Stern dei Folletti è stato allevato da Merendino in Germania. La mamma di Stern è una figlia della Holsteiner P-Contanka (Contender x Landgraf I). Il padre è il Bwp Toulon (Heartbreaker x Jokinal de Bornival)

«Prima della gara – racconta Kerrie Rufer – ho detto al mio trainer Conor Swail che mi aspettavo un doppio netto. Stern è istintivamente competitivo e molto veloce. Dopo il primo salto ho sentito che aveva voglia di ‘andare’ e ho spinto sull’acceleratore».

Per stessa ammissione di Kerrie, il successo di questo GP è stato largamente firmato dall’americano dei Folletti che ha sopperito a qualche sbavatura sul percorso. E ha aggiunto tutta la sua velocità in un testa a testa che ha distanziato il secondo doppio netto, quello dello svedese Mattias Ekeroth con Haydee, di soli 3 secondi

Il futuro punta in alto

«Stan the man (questo il soprannome di Stern dei Folletti) è un cavallo piccolo di statura. Ma di sicuro non lo sa. Ha un cuore enorme ed è un vero garista. L’ho acquistato quando aveva sei anni e ora che ne ha 11 si può dire che si sia costruita tra noi una partnership davvero solida» racconta Kerrie Rufer.

In merito alla futura attività di Stern dei Folletti, Kerrie Rufer ritiene che il cavallo abbia per il momento solo accennato ai suoi potenziali… «Salta ogni volta meglio e ho la sensazione che abbia ancora molto da mostrare. Nell’immediato futuro parteciperemo a un altro paio di 3 stelle. Ma non escludo che si possa aspirare qualcosa di più».