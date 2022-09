L’Abruzzo alle Ponyadi Kep Italia 2022: che trasferta ragazzi!

L’Abruzzo equestre conquista un ottimo risultato alla 16° edizione delle Ponyadi KEP Italia, l’evento nazionale riservato ai piccoli campioni degli sport equestri e che è andato in scena all’Arezzo Equestrian Centre nel weekend appena trascorso.

La nostra regione, con ben 98 binomi in gara si è piazzata all’8° posto su 18 regioni, con un medagliere di 3 ori, 6 argenti e 3 bronzi.

Gli atleti, provenienti da 14 maneggi del territorio, sono stati selezionati dalla FISE Abruzzo che ha fortemente voluto questa imponente partecipazione,

Quattro intense giornate di gara per la manifestazione più amata da bambini e ragazzi che, insieme alle loro famiglie e in sella ai loro pony, si sono divertiti a sfidarsi sul campo in 23 diverse specialità.

Un weekend di forti emozioni e grande spirito di squadra, che conferma ancora una volta la grande crescita del mondo equestre, anche per i più giovani, nella nostra regione.