Puglia a segno piÃ¹ a Piazza di Siena

Bologna, 30 maggio 2023 – Quanta energia, quanto impegno, quanta determinazione ha mostrato la Puglia con i suoi binomi che si sono presentati a Piazza di Siena per la storica edizione, la 90a, in forma eccellente per mettere a segno grandi risultati nelle categorie nazionali.

Un appuntamento quello di Piazza di Siena, che insieme a Fieracavalli, scandisce i tempi dei tesserati Fise di tutt’Italia che in queste occasioni si misurano, confrontandosi con altrettanti atleti di pari livello con l’auspicio di fare la differenza – ma per il quale è sempre più necessario prepararsi codificando i tempi delle gare, degli allenamenti, dell’addestramento, della preparazione, dell’alimentazione, delle cure veterinarie, in maniera sempre più professionale, e per il quale è necessario un lavoro di squadra, un lavoro di equipe, un lavoro che necessariamente deve essere quanto più corale e condiviso possibile.

E quest’anno la Puglia la differenza l’ha fatta davvero riuscendo a portare a casa importanti e significativi riconoscimenti – con un tifo da spalti degli stadi di calcio – commenta commossa la mamma di un’atleta.

Ha dominato la finale sul verde campo di Piazza di Siena per la Master Gold (cat. H. 135 tabella C), non certo una amatoriale, ma l’alta per definizione del Circuito di salto ostacoli, Francesco Vergine, presidente del Comitato Regionale Fise Puglia, in sella al suo Kojak VV B, chiudendo con 60.45, con una finale bellissima disputata dopo aver messo a segno tre risultati da podio strabilianti con due prime piazze e un terzo posto nei giorni precedenti.

Come se non bastasse la Puglia conquista anche la piazza d’onore nella Master Silver (cat. H. 125 tabella C),in cui Michelle Valentini – seguita negli allenamenti, come Vergine, da Gianni Negro, Arena Gree Village – in sella a Daan (64.14) ed ancora la terza posizione con Carlotta Sisto, in forza alla Scuderi Stable di Francesco Scuderi su Kilmullen Ulatter Miss.

Ma i successi non si fermano qui, è la volta di Fernando Dell’Osso, 13 anni tanta grinta e tanta bravura, categoria Children, allievo di Francesco Scuderi, che in sella a Paullo Z, firma la categoria 125 a fasi della Next Generation Intesa San Paolo, categoria in cui risplende un altro giovane atleta pugliese Nicolò Miccoli (asd Colò – Luca Miccoli) che chiude sesto con due netti. Ricordiamo che questa è la categoria dove si sono confrontati i 30 migliori binomi della Coppa del Presidente.

E infine, si fa per dire, la Puglia conquista il bronzo nella prestigiosa Coppa del Presidente, riservata alle Regioni che rappresenta una delle costanti delle categorie nazionali che si disputano a Piazza di Siena, in cui appunto si confrontano i binomi che nel corso dell’anno nelle varie regioni hanno ottenuto i migliori risultati- come dichiara Mario Galati, capo equipe della squadra dei giovani.

Nulla quindi di assegnato, ma piuttosto conquistato, come il bronzo siglato quest’anno nella Coppa del Presidente, dietro Lombardia e Sicilia, da Fernando Dell’Osso con Paullo Z, Nicolò Miccoli con Two Pac, Antonio Spano e Little Painted DN, Desiree Cacciapuoti e Dara Prova Z e Sofia Corciulo su Scara Mouche che ha corso a titolo individuale.

Tanti ragazzi, tante aspettative, tanta partecipazione con gli allievi di circoli provenienti da Taranto, da Lecce e che a prescindere dall’appartenenza di iscrizione e residenza hanno supportato la squadra. Sono tutti ragazzi che si frequentano anche al di là delle giornate di gara – il commento dei genitori – L’emozione ed il peso della responsabilità del risultato li hanno portati ad una grande vittoria, non solo per il terzo posto della squadra ma anche per tutti i risultati individuali. Insomma una trasferta romana dove la Puglia ha fatto una gran bella figura. Ed ora ci prepariamo – confermano – per i Campionati Italiani di settembre…

Comunicato: ufficio stampa Fise Puglia