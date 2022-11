Campionato e Saggio delle Scuole: vincono Tarvisium e Scuderia C&G

Arezzo, martedì 1 novembre 2022 – Conclusa ieri sui terreni dell’Arezzo Equestrian Centre la grande e tradizionale rassegna giovanile: il Saggio delle Scuole e il Campionato delle Scuole. Trentanove le squadre in gara nella prima delle due competizioni, venti nella seconda: un grande successo di partecipazione.

La Scuderia C&G (Lazio) ha conquistato la vittoria del Saggio delle Scuole, guidata da Fosco Girardi e Jessica Laghi e composta da Andrea Manol Gabrielli su Rosalinda Drum Vat Het Juxschot, Danila Lagana su Piracanta Spo del Colle San Marco, Asia Leopardi su Faychoudette, Federica Leopardi su Rathmoy Melody e Ginevra Melaranci su Amour de Fougnard con il punteggio finale di 295.00. Il Team ha mantenuto saldamente la prima posizione della classifica già dalla prima giornata di gare.

Seconda posizione per Cascina di San Giovanni (Piemonte) guidata da Daniela Raiano e composta da Matilde Castroreale su ALizee du Lac, Martina Corbo su Coolaney Grey Guy, Diego Rebel Du Lac, Sara Fagherazzi su Dunary Ophelia Du Lac, Pietro Tessiore su Feroe De Bran con il punteggio totale di 289.00.

Terza posizione per la Scuderia della Capinera (Lombardia) guidata da Lorraine Cristofoletti e composta da Giorgia Basile Laubheimer su Loughnatousa Twilight, Elisa Mendichi Sardella su Escaline Du Luot, Gaja Mdori Nava su Feel Good Dance e da Lavinia Vasini su Auburn Beauty III con il punteggio totale di 287.00.

Scuderia C&G sugli scudi anche per quanto riguarda i premi d’onore: migliore prestazione di squadra nelle prove di presentazione, team dressage e cross, mentre la Scuderia della Capinera ha conquistato quello per la miglior prova in salto ostacoli.

Nel Campionato delle Scuole invece la vittoria è stata conquistata dalla squadra del Tarvisium N. Stella, centro ippico veneto guidato da Leandro Ballan che è votato prevalentemente alla specialità del completo. L’ultima volta che un centro ippico veneto era riuscito a conquistare il primo posto è stato nel 1995 per merito del Centro Equestre Veneto: un dato statistico che quindi valorizza come meglio non sarebbe possibile la magnifica impresa delle ragazze di Leandro Ballan. Eccole, dunque, le giovani stelle: Martina Andreetta su Tombola, Emma Bassetto su Mariella, Letizia Morao su Scossa, Micol Simioni su Prestige du Loir, Sveva Valentini su Squirrel Nut Caramel. Ad avvalorare ulteriormente la splendida vittoria, il fatto che alle spalle del Tarvisum si è inserito il Centro Ippico Sceree di Elisabetta Moranzoni (Lombardia), vale a dire la squadra che ha vinto le ultime due edizioni della gara, quelle disputate nel 2019 e 2021 (2020 cancellata dal Covid), schierando Elisa Beretta su Ballyneety Fernhill First, Beatrice Maria Castellani su Millbrae Abbie, Giacomo Gardini su Bluelake Scooter, Giulia Lotito su Parkroe Golden Carrabawn e Martina Montesi Bonmahon Copper Bridge. In terza posizione il Centro Ippico Il Brughetto guidato da Matteo Migliavacca (Piemonte) con Greta Enfi su On Duty, Caterina Giordano su Exploir Du Bary, Luca Morosini su Top Kapi M.C.R., Marta Savia su Cooley Well Connected e Martina Strini su Erotic De Theyssamy.

La classifica individuale del Campionato delle Scuole ha visto al 1° posto Roel Russo (Scuderia Valle Ombrosa, Lazio, istruttore. Andrea Cincinnati) in sella a Wednesday G. Con il punteggio finale di 21.98 Roel è rimasta in prima posizione sin dalla prima giornata di gara.

LA CLASSIFICA A SQUADRE DEL CAMPIONATO DELLE SCUOLE

https://www.fise.it/images/AAANEWS2016/DOCUMENTI/DOCUMENTI_2022/SAGGIO_SCUOLE/CDS_Classifica_finale_squadre.pdf

LA CLASSIFICA INDIVIDUALE DEL CAMPIONATO DELLE SCUOLE

https://www.fise.it/images/AAANEWS2016/DOCUMENTI/DOCUMENTI_2022/SAGGIO_SCUOLE/CDS_Classifica_finale_individuale.pdf

LA CLASSIFICA DEL SAGGIO DELLE SCUOLE

https://www.fise.it/images/AAANEWS2016/DOCUMENTI/DOCUMENTI_2022/SAGGIO_SCUOLE/CLASSIFICA_FINALE_SAGGIO.pdf